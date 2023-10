Road Accident at Indalwai in Nizamabad District : మితిమీరిన అతివేగం నిండు ప్రాణాలను బలితీసుకుంది. సొంతవారితో పండుగ జరుపుకోవాలని హైదరాబాద్​ నుంచి యూపీకి బయల్దేరిన వలస కూలీలను.. డీసీఎం రూపంలో మృత్యువు కబళించింది. తమ వారు వస్తారని ఎదురుచూస్తున్న కుటుంబాల్లో తీరని విషాదాన్ని నింపింది. నిజామాబాద్​ జిల్లా ఇందల్​వాయి వద్ద జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఉత్తర్​ప్రదేశ్​కు చెందిన నలుగురు వలస కూలీలు మృత్యువాతపడ్డారు.

Road Accident at NH44 highway Indalwai : నిజామాబాద్ జిల్లా ఇందల్​వాయి(Indalwai Road Accident) వద్ద జాతీయ రహదారిపై ఈ ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ఘటనలో నలుగురు మృతి చెందారు. మృతులంతా యూపీకి చెందిన వారిగా పోలీసులు తెలిపారు. 44వ నంబరు జాతీయ రహదారిపై.. శుక్రవారం రాత్రి వరికోత యంత్రం రోడ్డుపై ఆగిపోవడంతో భారీగా వాహనాలు నిలిచాయి. ఇదే సమయంలో యూపీవైపు వెళ్తున్న బస్సు, ఓ లారీ ఢీకొన్నాయి. బస్సులో ఉన్న వారంతా కిందికు దిగారు. అదే సమయంలో వెనకాల నుంచి వేగంగా వచ్చిన డీసీఎం వాహనం జనాల మీదకు దూసుకెళ్లింది.

wo Persons Died in Road Accident on ORR at Hyderabad : శామీర్​పేటలోని ఓఆర్​ఆర్​ పైన ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. రోడ్డు పక్కన నిలిచి ఉన్న లారీని వెనక నుంచి ఇన్నోవా వాహనం బలంగా ఢీకొట్టింది. ఇన్నోవా వాహనం పూర్తిగా నుజ్జునుజ్జుగా మారిపోయింది. దాంతో ఇద్దరు అక్కడికక్కడే మృతి చెందగా.. మరో ఇద్దరి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది.