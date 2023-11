Revanth Reddy Election Campaign in Telangana : గజ్వేల్​ ప్రజలను మోసం చేసి కేసీఆర్​ కామారెడ్డికి పారిపోయారని టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు రేవంత్​రెడ్డి(Revanth Reddy) విమర్శలు చేశారు. అక్కడ కూడా ప్రజలు సీఎం కేసీఆర్​ను బొందపెట్టడం ఖాయమని ధ్వజమెత్తారు. కాంగ్రెస్​ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే ఆరు గ్యారెంటీ(Six Guarantees)లను అమలు చేసి తీరుతామని స్పష్టం చేశారు. ఉమ్మడి కరీంనగర్​ జిల్లాలోని జమ్మికుంట, మానుకొండూర్​ నియోజకవర్గాల్లో జరిగిన కాంగ్రెస్​ విజయ భేరి సభల్లో రేవంత్​ రెడ్డి పాల్గొని.. బీఆర్​ఎస్​ పార్టీపై తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు.