Pedda Vagu Bridge Works at Ieeja in Gadwal : జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాలోని ఐజా పురపాలికలో ఐజా నుంచి గద్వాలకు వెళ్లే ప్రధాన రహదారిపై పెద్దవాగు(pedda Vaagu Bridge)పై ఉన్న పురాతన వంతెనను కూల్చివేసి రూ.7 కోట్లతో నూతన వంతెన నిర్మాణానికి మూడు నెలల కింద అధికారులు పనులు ప్రారంభించారు. వంతెన నిర్మాణ పనులు శరవేగంగా కొనసాగుతున్నా.. ప్రజలు ఇక్కట్లు పడుతున్నారు. కానీ వంతెన నిర్మాణం చేపట్టే సమయంలో ఆర్‌అండ్‌బీ అధికారులు(R and B Employee) ముందస్తు చర్యలు తీసుకోకపోవడంతో పురపాలిక ప్రజలతో పాటు ప్రయాణికులు, వాహనదారులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. వేసవిలో చేపట్టాల్సిన వంతెన నిర్మాణాన్ని వర్షాకాలంలో నిర్మిస్తున్నందున ప్రజలకు సమస్యలు తప్పడం లేదు. కర్నూలు, శాంతినగర్, రాయచూరు వైపు నుంచి ఐజకు చేరుకునే ఆర్టీసీ బస్సులు బస్టాండ్ వరకే వచ్చి తిరిగి వెళుతున్నాయి.