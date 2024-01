Seepage at Two Places in Annaram Barrage : గతేడాది నవంబర్‌లో 38, 28 పియర్‌ల వద్ద సీపేజీ ఏర్పడిన విషయం తెలిసిందే. అప్పుడే అప్రమత్తమైన అధికారులు రాళ్లు, ఇసుక సంచులతో తాత్కాలిక మరమ్మతు చేసి లీకేజీని అదుపు చేశారు. బుంగల నుంచి ఇసుక బయటికి పోకుండా అధికారులు చర్యలు తీసుకున్నారు. ఇటీవల అన్నారం బ్యారేజీని పరిశీలించిన మంత్రుల బృందం రెండు బుంగలతో ప్రమాదమేమి లేదని తేల్చారు. నిర్మాణ సంస్థతో గ్రౌటింగ్ చేయించాలని అధికారులను ఆదేశించారు.