Venkaiah Naidu Suggestions For Youth : రాజకీయాలంటే ఒక పార్టీ వదిలి.. ఇంకో పార్టీలోకి వెళ్లడం కాదని వివరించారు. ఆ పార్టీనే నమ్మి.. అంచెలంచెలుగా ఎదగాలని సూచించారు. దీనికి ఉదాహరణగా తన జీవిత అనుభవాల గురించి తెలిపారు. నమ్మిన సిద్ధాంతం వల్లే ఉపరాష్ట్రపతి స్థాయికి చేరుకున్నానని హర్షం వ్యక్తం చేశారు. యువత కష్టపడాలని.. క్రమశిక్షణతో వ్యవహరిస్తూ సమయపాలన పాటించాలని సూచించారు. ఏ విషయంలోనైనా చెయ్యాలనే తపన ఉండాలని ఉత్తేజపరిచారు. 'యోగ ఫర్ బాడీ నాట్ ఫర్ మోదీ(Yoga for Body not for Modi)' అని ప్రధానమంత్రి మోదీ చెప్పిన మాటలు గుర్తు చేశారు. ప్రతి ఒక్కరూ శరీర ఆరోగ్యం పెంచుకోవాలని అన్నారు.