Two Persons Died in Road Accident on ORR at Hyderabad : హైదరాబాద్​లోని అవుటర్​ రింగ్​ రోడ్డు(Outer Ring Road at Hyderabad)పై నిత్యం ఏదో ఒక రోడ్డు ప్రమాదం(Road Accident at ORR) జరుగుతూనే ఉంటుంది. ఈ ప్రమాదంలో చాలా మంది మృత్యవాత పడిన సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి. అయితే తాజాగా శామీర్​ పేటలోని ఓఆర్​ఆర్​ పైన ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. రోడ్డు పక్కన నిలిచి ఉన్న లారీని వెనక నుంచి ఇన్నోవా వాహనం బలంగా ఢీకొట్టింది. ఇన్నోవా వాహనం పూర్తిగా నుజ్జునుజ్జుగా మారిపోయింది. దాంతో ఇద్దరు అక్కడికక్కడే మృతి చెందగా.. మరో ఇద్దరి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది.