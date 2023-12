VC Sajjanar on New Buses in Telangana : 2023-24 ఆర్థిక సంవత్సరానికి రూ.400 కోట్ల వ్యయంతో అధునాతనమైన 1050 కొత్త డీజిల్ బస్సులను కొనుగోలు చేయాలని సంస్థ నిర్ణయించిందని సజ్జనార్ తెలిపారు. వాటిలో 400 ఎక్స్​ప్రెస్, 512 పల్లె వెలుగు, 92 లహరి స్లీపర్ కమ్ సీటర్, 56 ఏసీ రాజధాని బస్సులున్నాయని చెప్పారు. ఈ బస్సులన్నీ విడతల వారీగా మార్చి, 2024 నాటికి ప్రయాణికులకు అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చేలా సంస్థ ప్రణాళికలు వేస్తోందని తెలిపారు. మహాలక్ష్మి పథకం(Mahalakshmi Scheme in Telangana) ద్వారా మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణ సౌకర్యం అందుతోందని గుర్తు చేశారు. దీంతో బస్సుల్లో పెరిగిన రద్దీకి అనుగుణంగా ఈ కొత్త బస్సులను సంస్థ వినియోగించుకోనుందని స్పష్టం చేశారు.