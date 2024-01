Traffic Challans Cases in Telangana 2023 : తెలంగాణలో జరిమానాలు జరిమానాలే, ఉల్లంఘనలు ఉల్లంఘనలే అన్నట్లుంది వాహనాలు నడిపేవారి పరిస్థితి. ఎన్ని కేసులు నమోదవుతున్నా, ఎంత జరిమానా విధిస్తున్నా, వీటికి మాత్రం అడ్డుకట్ట పడటం లేదు. 2023 గణాంకాల ప్రకారం రాష్ట్రంలో సగటున ప్రతి గంటకు 1,731 చొప్పున ట్రాఫిక్‌ ఉల్లంఘనలు ( Traffic Challans Cases in Telangana) నమోదవుతున్నాయంటేనే పరిస్థితి ఎలా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు.

Discounts on Traffic E Challan in Telangana : అయితే పెండింగ్ చలాన్లు తగ్గించుకోవాలన్న ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం ప్రత్యేక రాయితీ ఇచ్చింది. గతేడాది డిసెంబర్ 25 వరకూ ఉన్న పెండింగ్‌ చలాన్లపై (Discounts on Traffic E Challan in Telangana) రాయితీ ప్రకటించింది. గత నెల 26 నుంచి జనవరి 10 వరకు పెండింగ్ చలాన్లు చెల్లించేందుకు అవకాశం కల్పించింది. ఇందులో భాగంగా ద్విచక్ర వాహనాలు, ఆటోలకు 80 శాతం, టీఎస్‌ఆర్టీసీ బస్సులు 90 శాతం, ఇతర వాహనాలకు 60 శాతం రాయితీ ప్రకటించటంతో వాహనదారుల నుంచి మంచి స్పందన లభిస్తోంది.