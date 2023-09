How to Apply Single Women Pension Scheme in Telangana: నిరుపేద కుటుంబాలకు చెందిన ఒంటరి మహిళలకు ఆర్థికంగా చేయూతనిచ్చేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం "సింగిల్​ ఉమెన్​" పింఛను పథకాన్ని ప్రారంభించింది. ఈ పథకాన్ని 2017, జూన్​2 వ తేదీన తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రారంభించారు. ఈ పథకం కింద మొదటి దశలో ఒంటరి మహిళలకు వెయ్యి రూపాయలు అందించగా.. తరువాత దానిని 2వేల 16 రూపాయలకు పెంచారు. మరి ఈ సాయం పొందేందుకు అర్హులు ఎవరు? నిబంధనలేంటి? దరఖాస్తు ఎలా చేయాలి..? అనే వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.

సింగిల్ ఉమెన్ పింఛన్​కు అర్హులు ఎవరు..?

Who is Eligible For Single Women Pension:

వివాహిత: 18 ఏళ్ల వయస్సు నిండి పెళ్లి అయ్యాక భర్త నుంచి విడిపోయి వేరుగా ఉన్న వారు ( కనీసం ఏడాది కాలానికి పైగా )

అవివాహిత: వివాహం చేసుకోని మహిళలు. గ్రామీణులైతే 30 ఏళ్లు, పట్టణ వాసులైతే 35 సంవత్సరాలు నిండి ఉండాలి.

కుటుంబ వార్షిక ఆదాయం: గ్రామీణులైతే లక్షా 50 వేలు, పట్టణవాసులైతే రూ. 2 లక్షలకు మించరాదు.

లబ్ధిదారులు ప్రభుత్వ ఇతర పథకాల ద్వారా పింఛన్ పొందరాదు.

ప్రభుత్వ, ప్రయివేటు సంస్థల ద్వారా పింఛన్ అందుకునే వారు కూడా అనర్హులు.

57 ఏళ్ల వయస్సు నిండితే.. వృద్ధాప్య పింఛన్‌కు అర్హులవుతారు.

ఒకవేళ సదరు మహిళ పెళ్లి చేసుకున్నా.. శాశ్వత ఉద్యోగం సంపాదించుకున్నా..ఈ పెన్షన్ నిలిచిపోతుంది.

దరఖాస్తు ప్రక్రియ ఇలా..

How to Apply Single Women Pension Scheme in Telangana:

గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పంచాయతీ కార్యదర్శి, పట్టణాల్లో బిల్ కలెక్టర్‌, GHMC పరిధిలో వీఆర్వోకు దరఖాస్తు సమర్పించాలి.

దరఖాస్తు ఫారాలు సదరు అధికారుల వద్ద నుంచి లేదా మీ సేవా సెంటర్ నుంచి పొందవచ్చు.

దరఖాస్తు ఫారానికి ఫొటో, వయస్సు ధ్రువీకరణ కోసం.. ఆధార్ /ఓటరు కార్డు/బర్త్ సర్టిఫికెట్/పాఠశాల టీసీలో ఏదో ఒకటి జత చేయాల్సి ఉంటుంది.

బ్యాంకు ఖాతా పాస్ బుక్ లేదా పోస్టాఫీస్ ఖాతా పాస్ బుక్ జత చేయాలి.

ఫుడ్ సెక్యూరిటీ కార్డు లేదా ఆధాయ ధ్రువీకరణ పత్రం జత చేయాలి.

అర్హులైన లబ్ధిదారులను గ్రామ లేదా వార్డు సభ ద్వారా ఎంపిక చేస్తారు.

ఆయా దరఖాస్తులను మండల రెవెన్యూ అధికారి, పట్టణ ప్రాంతంలో మున్సిపల్ కమిషనర్ పరీక్షిస్తారు.

అర్హులకు పింఛన్ సిఫారసు చేస్తూ.. ఆసరా వెబ్ సైట్లో అప్​లోడ్ చేస్తారు.

చివరగా.. ఆయా దరఖాస్తులను కలెక్టర్‌ పరిశీలనకు పంపి ఆమోదిస్తారు.

