Telangana Govt Approves Compassionate Appointments in TSRTC : పదేళ్లుగా ఆర్టీసీలో కండక్టర్​ కారుణ్య నియామకాల(Karunya Niyamakalu) కోసం ఎదురు చూస్తున్న అభ్యర్థులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం శుభవార్త చెప్పింది. కారుణ్య నియామకాల కింద 813 మందిని కండక్టర్లుగా తీసుకోవడానికి రంగం సిద్ధం చేసింది. టీఎస్​ఆర్టీసీలో పని చేస్తూ విధి నిర్వహణలో మరణించిన సిబ్బంది వారసులకు కారుణ్య నియామకాల కింద కండక్టర్(Conductor Posts)​ పోస్టులను ఇవ్వాలని రవాణా శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్​ ఆర్టీసీ అధికారులకు ఆదేశించారు.

Telangana Govt has Decided to Purchase 275 New RTC Buses : మహాలక్ష్మీ మహిళల ఉచిత ప్రయాణానికి(MahaLakshmi Scheme) మహిళల నుంచి అనూహ్య స్పందన వస్తున్న నేపథ్యంలో ప్రయాణికులకు మరిన్ని బస్సులను అందుబాటులోకి తీసుకువస్తున్నట్లు రవాణాశాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్​ తెలిపారు. 275 కొత్త బస్సులు కొనుగోలు చేసేందుకు మంత్రి ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఇటీవల ఆర్టీసీ 80 బస్సులను ప్రారంభించింది. ఈ ఏడాది జులై నాటికి మరో 1000 బస్సులు రోడ్డెక్కనున్నాయని​ వెల్లడించారు. ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీల మేరకు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడగానే మహాలక్ష్మీ పథకం అమలు చేశామని ఈ పథకం కింద మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణానికి మంచి స్పందన వస్తుందని మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ పేర్కొన్నారు.