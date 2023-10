Telangana Leaders Campaign Through Social Media : రాష్ట్రంలో శాసనసభ ఎన్నికల నేపథ్యం(Telangana Election Poll 2023)లో నాయకులు ప్రచారాలతో హోరెత్తిస్తున్నారు. పాత పద్ధతులలో ప్రచార సభలకు డబ్బులిస్తే వేల సంఖ్యలో జనం హాజరవ్వడం మామూలే.. కానీ ట్రెండ్​కు తగ్గట్టుగా ఫాలో అవుతూ ఆధునిక ప్రచారానికి నేతలు ప్రాధాన్యతను ఇస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే వారు సామాజిక మాధ్యమాల(Social Media Campaign) వైపు తొంగి చూస్తున్నారు.