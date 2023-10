Telangana Congress Second List నేడు కాంగ్రెస్​ అభ్యర్థుల రెండో జాబితా.. కొన్నిస్థానాల్లో తప్పని పీఠముడి

Telangana Congress Second List Released Soon : తెలంగాణలో ఎన్నికల వేడి రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. రాజకీయ పార్టీల్లో ప్రచారం జోరు అందుకుంది. అధికార బీఆర్​ఎస్​ పార్టీ టికెట్లు ప్రకటించి బీ - ఫారాలు కూడా అందించి ప్రచారాన్ని విస్తృతంగా నిర్వహిస్తుంది. భారతీయ జనతా పార్టీ 52 మంది అభ్యర్థుల పేర్లతో మొదటి జాబితాను ఇప్పటికే ప్రకటించింది. అదేవిధంగా పది రోజుల క్రితం 55 పేర్లతో మొదటి జాబితాను ప్రకటించిన కాంగ్రెస్.. రెండో జాబితా(Congress MLA Second List 2023) సిద్ధం చేసేందుకు కసరత్తు తీవ్రతరం చేసింది.