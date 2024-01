TET Teachers Promotion in Telangana 2024 : తెలంగాణలో ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులు పదోన్నతి పొందాలంటే, టెట్‌ ఉత్తీర్ణులు కావడం తప్పనిసరి. ఈ మేరకు సర్కార్ తుది నిర్ణయానికి వచ్చింది. విద్యాహక్కు చట్టం, జాతీయ ఉపాధ్యాయ విద్యామండలి నిబంధనల ప్రకారం, ఉపాధ్యాయులుగా నియమితులైన వారు పదోన్నతి పొందాలంటే టెట్‌లో పాస్‌కావాలని విద్యాశాఖ ఉన్నతాధికారులు సైతం ఇటీవల ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డికి (CM Revanth Reddy) వివరించారు.

TET Is Must For Teacher Promotion Telangana : ఈక్రమంలో టెట్‌ నిర్వహణపై విద్యాశాఖ దృష్టి సారించింది. అయితే ఆ పరిణామం వేలాది మంది సీనియర్‌ ఉపాధ్యాయుల్లో అలజడి రేపుతోంది. కొత్త నియామకాల్లో ఆ నిబంధనను అమలు చేస్తున్న పాఠశాల విద్యాశాఖ, పదోన్నతులకు మాత్రం అమలు చేయట్లేదు. ఈ నేపథ్యంలో ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్ష పాసైన వారికే పదోన్నతులివ్వాలని, పలువురు ఉపాధ్యాయులు కొద్ది నెలల క్రితం హైకోర్టును ఆశ్రయించారు.