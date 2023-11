Telangana Half Financial Year tax In Last 6 Months Various Sectors : ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం మొదటి ఆర్నెళ్లలో రాష్ట్ర ఖజానాకు వచ్చిన రెవెన్యూ రాబడులు రూ.87,207 కోట్లు. బడ్జెట్ అంచనా రూ.2,16,566 కోట్లలో ఇది 40 శాతానికి పైగా ఉంది. పన్ను ఆదాయం అంచనా 1,52,499 కోట్ల రూపాయలు కాగా ఆరు నెలల్లో అందులో దాదాపు 44 శాతం మేర రూ.66,691 కోట్లు సమకూరాయి. జీఎస్టీ ద్వారా రూ.22,643 కోట్లు, స్టాంపులు - రిజిస్ట్రేషన్ల ద్వారా రూ.7006 కోట్లు వచ్చాయి. అమ్మకం పన్ను ద్వారా రూ. 14,910 కోట్లు, ఎక్సైజ్ పన్నుల ద్వారా రూ.12,255 కోట్లు సమకూరాయి. కేంద్ర పన్నుల్లో రాష్ట్ర వాటాగా రూ.6102 కోట్లు రాగా.. ఇతర పన్నుల రూపంలో మరో రూ.3773 కోట్లు ఖజానాకు చేరాయి. ఎక్సైజ్ పన్నుల అంచనా రూ.19,884 కోట్లు కాగా.. అందులో సెప్టెంబర్ వరకు దాదాపు 62 శాతం రాష్ట ఖజానా కు సమకూరింది.