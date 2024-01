RS.2500 For Women in Telangana Mahalakshmi Scheme 2024 : రాష్ట్రంలో మరో హామీ అమలుపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం కసరత్తు చేస్తోంది. మహాలక్ష్మి పథకం కింద అర్హులైన మహిళలకు, ప్రతినెలా రూ.2,500 ఇస్తామని కాంగ్రెస్ ఎన్నికల్లో హామీ ఇచ్చింది. ఇందులో భాగంగానే ఈ నెలాఖరులోగా కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టనున్నట్లు తెలిసింది. అధికారంలోకి వస్తే, 6 గ్యారెంటీలను (Congress Six Guarantees in Telangana)అమలు చేస్తామని ఎన్నికల్లో హస్తం పార్టీ ప్రకటించింది. అధికారంలోకి వచ్చి ముఖ్యమంత్రిగా రేవంత్‌రెడ్డి ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన రోజే హామీల అమలుకు సంబంధించిన ముసాయిదాపై సంతకం చేశారు.