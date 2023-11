Revanth Reddy Open Letter to Telangana Public : ఇటీవలే రేవంత్‌రెడ్డి .. తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ నేతలపై జరుగుతున్న ఐటీ, ఈడీ (IT and ED Raids on Congress Leaders )దాడుల నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రజలకు బహిరంగ లేఖ రాశారు. దేశంలోని అత్యున్నత ప్రభుత్వ సంస్థలు.. రాజ్యాంగ వ్యవస్థలను ప్రధాని మోదీ, సీఎం కేసీఆర్ రాజకీయ క్రీడలో పావులుగా మార్చేశారని ఆరోపించారు. బీజేపీ, బీఆర్ఎస్ కుమ్మక్కై.. హస్తం పార్టీ నాయకుల ఇళ్లపై.. ఆదాయపన్ను శాఖ, ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్‌ల చేత దాడులు చేయిస్తున్నారని దుయ్యబట్టారు. ఆ రెండు పార్టీల్లో చేరిన వారు పవిత్రులు.. ప్రతిపక్షంలో ఉండి ప్రజల తరఫున కొట్లాడే వాళ్లు ద్రోహులా అంటూ రేవంత్‌రెడ్డి లేఖలో ప్రశ్నించారు.