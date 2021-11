కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు రైతుల జీవితాలతో చెలగాటం ఆడుతున్నాయని టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు రేవంత్​ రెడ్డి(Revanth Reddy on KCR) ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ధాన్యం(Paddy procurement issue in telangana) కొనుగోళ్ల విషయంలో ఇరు ప్రభుత్వాలు బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించడం లేదని మండిపడ్డారు. ఒకరిపై ఒకరు విమర్శలు చేసుకుంటూ.. కొనుగోళ్ల సమస్యకు పరిష్కారం చూపడం లేదని(Revanth Reddy on KCR) ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. గాంధీ భవన్​లో సీఎల్పీ నేత భట్టి విక్రమార్కతో కలిసి రేవంత్​ రెడ్డి మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల తీరుతో ధాన్యం కుప్పలపై రైతులు ప్రాణాలు విడిచే పరిస్థితి నెలకొందని రేవంత్​(Revanth Reddy on KCR) ఆవేదన చెందారు. ప్రతిదీ రైతులు గమనిస్తున్నారని అన్నారు.

భాజపా, తెరాసలది ఓ నాటకం: రేవంత్ రెడ్డి

ఎందుకు ఓటేయాలి.?

ధాన్యం కొనుగోళ్లకు సంబంధించి.. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటివరకు విధివిధానాలు రూపొందించలేదు. గతంలో ప్రతి గింజా కొంటానని చెప్పిన కేసీఆర్​.. ఇప్పుడు కొననని చెబితే ఊరుకునేది లేదు. ధనిక రాష్ట్రం ధాన్యం కొనుగోలు చేయలేదా.?. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మెడలు వంచైనా చివరి గింజ వరకూ కొనేలా చేస్తాం. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఒకరిపై ఒకరు విమర్శలు చేసుకుంటూ.. అవగాహనతో కూడిన నాటకం ప్రదర్శిస్తున్నారు. కేసీఆర్​.. దిల్లీ జంతర్​మంతర్​లో దీక్ష చేపట్టాలి. ధాన్యం కొనని పార్టీలకు ఎందుకు ఓటు వేయాలి .? -రేవంత్​ రెడ్డి, టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు.

అవగాహనతో కూడిన డ్రామా

ప్రతి గింజా కొంటానని సీఎం కేసీఆర్ చెప్పారని.​. ఇప్పుడు కొననని చెబితే ఊరుకునేది లేదని రేవంత్​ రెడ్డి(Revanth Reddy on KCR) హెచ్చరించారు. ధాన్యం కొనుగోళ్లపై కేంద్రంతో నిజంగా కొట్లాడాలి అనుకుంటే దిల్లీలో దీక్ష చేపట్టాలని డిమాండ్​ చేశారు. కేసీఆర్ ధర్నాలో ఎందుకు పాల్గొనలేదని ప్రశ్నించారు. ఇదంతా కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మధ్య అవగాహనతో కూడుకున్న హై డ్రామా నడుస్తుందని వ్యాఖ్యానించారు. రైతుల వద్ద నుంచి చివరి గింజ వరకూ ప్రభుత్వమే కొనాలని డిమాండ్​ చేశారు. ధాన్యం కొనని పార్టీలకు ఓటెందుకు వేయాలని ప్రశ్నించారు.

నిబంధనలు మాకేనా..

ప్రజాచైతన్య యాత్రను రద్దు చేయలేదు.. వాయిదా వేశామని రేవంత్​(Revanth Reddy on KCR) అన్నారు. తెరాస ధర్నాలకు అనుమతులిచ్చిన పోలీసులు కాంగ్రెస్‌కు ఇవ్వట్లేదని రేవంత్‌రెడ్డి మండిపడ్డారు. నిబంధనలు కాంగ్రెస్‌కేనా, తెరాస, భాజపాకు వర్తించవా అని ప్రశ్నించారు. రాష్ట్రంలో కలెక్టర్లు రాజకీయ నేతల అవతారం ఎత్తారని ఎద్దేవా చేశారు. రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ ముందు నిరసన తెలుపుతామని తెలిపారు.

