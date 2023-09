Police Said Spectators not Allowed Warm up Matches Uppal Stadium : ఈ తరుణంలో 29న పాక్-న్యూజిలాండ్ మధ్య జరిగే సన్నాహక మ్యాచ్​కు సంబంధించి మైదానంలో భద్రత విషయంలో పోలీసులు కొన్ని ప్రతిపాదనలు చేశారు. ప్రేక్షకులను లోపలికి అనుమతించకుండా కేవలం ఆటగాళ్లతోనే మ్యాచ్ నిర్వహించాలని పోలీసులు సూచించారు. అయితే సన్నాహక మ్యాచ్​కు గాను నిర్వాహకులు ఇప్పటికే 1500 టికెట్లను విక్రయించారు. పోలీసుల ప్రతిపాదనను హెచ్‌సీఏ ప్రతినిధులు పరిగణలోకి తీసుకునే యోచనలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ మేరకు బీసీసీఐ(Board of Control for Cricket in India) దృష్టికి కూడా తీసుకెళ్లారు. బీసీసీఐ అంగీకరిస్తే టికెట్లు కొనుగోలు చేసిన వాళ్లకు తిరిగి డబ్బులు ఇచ్చేయనున్నారు. వచ్చే నెల 3న జరిగే సన్నాహక మ్యాచ్​ను యథావిధిగా నిర్వహించుకోవచ్చని పోలీసులు నిర్వాహకులకు సూచించారు.