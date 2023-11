Political Parties Election Campaign in Telangana : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అభ్యర్థుల ప్రచారాల పర్వం ఊపందుకుంది. ప్రధాన నేతలు బహిరంగసభ(Telangana Election Campaign)లతో ముందుకెళుతుంటే.. టిక్కెట్‌ వచ్చిన నాయకులు నియోజకవర్గాల్లో ప్రచారాలను ముమ్మరం చేశారు. మేడ్చల్ బీఆర్​ఎస్​ అభ్యర్థి కార్మికశాఖ మంత్రి మల్లారెడ్డి ప్రచారంలో భాగంగా.. మేడ్చల్‌లోని మసీదుల్లో ప్రార్థనల అనంతరం ప్రచారం చేపట్టారు. వరంగల్ జిల్లా నర్సంపేట నియోజకవర్గం అభ్యర్థి పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి ఇంటింటి ప్రచారాన్ని ప్రారంభించారు. స్థానిక వేణుగోపాల స్వామి ఆలయంలో పూజల తర్వాత డప్పు వాయిద్యాలతో నృత్యాలు చేస్తూ ప్రచారం నిర్వహించారు. యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా ఆలేరులో.. బీఆర్​ఎస్ అభ్యర్థి గొంగిడి సునీత ఇంటింటి ప్రచారం నిర్వహించారు. బీఆర్​ఎస్(BRS Door to Door Election Campaign)​కు ఓటు వేసి ఎమ్మెల్యేగా గెలిపించాలని కోరారు.