Parties Using Helicopters in Telangana Election Campaign 2023 : తెలంగాణలో అసెంబ్లీ ఎన్నికల ప్రచారం (Election Campaign) ఊపందుకుంది. అధికార పార్టీ బీఆర్ఎస్‌తో పాటు జాతీయ పార్టీలైన కాంగ్రెస్‌, బీజేపీ ఈసారి వేగంగా, విస్తృతంగా ప్రచారం నిర్వహించేందుకు హెలికాప్టర్లను వినియోగిస్తున్నాయి. ఇప్పటికే ఆరింటిని వాడుతుండగా.. ప్రచార పర్వం చివరి అంకానికి చేరేసరికి మరో నాలుగైదు జతయ్యే అవకాశం కనిపిస్తోంది. గత ఎన్నికల్లో ఐదింటిని వినియోగించారు. అప్పట్లో ఎన్నికల సమయాల్లో సీఎంలు, పార్టీ అధ్యక్షులు, కేంద్ర మంత్రుల స్థాయిలోనే వాడేవారు. ఈసారి మంత్రులు, ముఖ్య నాయకులు సైతం హెలికాప్టర్లను ఉపయోగిస్తున్నారు. ఇప్పటికే రాష్ట్రంలోని అధికార పార్టీ బీఆర్ఎస్ రెండింటిని రెండు నెలల పాటు అద్దెకు తీసుకుంది. బీజేపీ, కాంగ్రెస్ ప్రచార అవసరాలకు అనుగుణంగా రెండేసి అద్దెకు తీసుకుంటున్నాయి.