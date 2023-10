NOTA Votes in Telangana Assembly Elections 2023 : ఎన్నికల బరిలోవున్న అభ్యర్థులెవరూ నచ్చకపోతే.. ఓటర్లకు కనిపించే ఆయుధం నోటా (నన్​ ఆఫ్​ ది అబోవ్) (None Of The Above). అది ఓటర్లకు మామూలు ఆయుధం కాదు. ఎన్నికల్లో నిల్చున్న అభ్యర్థుల తలరాతను తలకిందులుగా చేసే పాశుపతాస్త్రం. 2018 జరిగిన తెలంగాణ శాసనసభ ఎన్నికల్లో ఆరుగురి భవిష్యత్తును మార్చింది ఈ నోటానే. ఆ ఆరుచోట్లు గెలిచిన ఆధిక్యం కన్నా.. నోటాకే ఎక్కువ ఓట్లు వచ్చాయి. 2009లో ఎన్నికల కమిషన్ ప్రతిపాదించిన నోటాను కేంద్రం ఆమోదించకపోవడంతో సుప్రీంకోర్టులో పిల్​ దాఖలైంది. ఈ క్రమంలో 2013లో నోటాను అమలు చేయాలనే తీర్పును వెల్లడించారు. 2014 సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో దేశవ్యాప్తంగా నోటాను వినియోగించారు.