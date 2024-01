New Year Resolution Tips in Telugu 2024 కొత్త సంవత్సం కొత్త ఆశయాలతో మొదలు మధ్యలో వదిలేస్తున్న యువత

New Year Resolution Tips in Telugu 2024 : ఈ రోజు నుంచి ఎలాగైనా ఉదయమే లేచి చదువుకోవాలి. ఈ రోజు నుంచి జిమ్‌కు వెళ్లి వ్యాయామం ప్రారంభించాలి. ఈ సంవత్సరం నుంచి డబ్బులను పొదుపు చేయాలి. ఈ రోజు నుంచి ఆఫీస్‌కు సమయానికి వెళ్లాలి. ఇలా చాలా మంది చాలా రకాల లక్ష్యాలను ఈ కొత్త ఏడాదిలో నిర్దేశించుకుంటారు. మరి, వాటిలో అమలయ్యేవి ఎన్ని? నిజంగా మీరు కొత్త ఏడాదిలో తీసుకున్న లక్ష్యాలను ఎప్పుడైనా కచ్చితంగా అమలు చేశారా? చాలా మందికి బాగా అలవాటైన పనేంటో తెలుసా? మూడు రోజులు చాలా చక్కగా న్యూ ఇయర్‌ హడావుడిలో అనుకున్న లక్ష్యం కోసం పని చేస్తారు.

నాలుగో రోజు యథావిధిగా మానేయడమో, కారణాలు చెప్పి దాని నుంచి వైదోలగడమో చేస్తారు. ఇలా చేసే వారు 100లో సుమారు 80 శాతం ఉంటారంట. కొంతమంది మాత్రమే నిర్దేశించుకున్న లక్ష్యం కోసం పని చేస్తారంట. ఒక సంస్థ చేసిన సర్వేలో వెల్లడైన (Resolution Survey in India) విషయం. అంతేందుకండి మీ మిత్రులలోనే ఎంతో మంది ఈ కొత్త ఏడాది జిమ్‌లో జాయిన్‌ కావాలని సంవత్సరంకు సంబంధించిన డబ్బులు ఒకేసారి కట్టి, వెళ్లకుండా ఉన్నవారు ఎంతమంది ఉంటారు.

New Year Resolution 2024 : కొత్త సంవత్సరంలో ఎలాగైనా చేయాలని కొన్ని లక్ష్యాలను స్వీకరిస్తారు. అవి మాములువి కాదు పెద్ద పెద్ద టార్గెట్‌లే ఉంటాయి. అందులో ముఖ్యంగా విద్యార్థులు, యువత ఈ జాబితాలో ముందుంటారు. ఇక్కడ విద్యార్థులతో పాటు వారు తల్లిదండ్రులు కూడా ఈ లక్ష్యాల కోసం వారితో కలిసి పనిచేస్తారు. ఎందుకంటే భవిష్యత్‌లో మా పిల్లలు మంచి స్థాయిలో స్థిరపడాలంటే చదువు తప్పనిసరని చెబుతూనే వారికి కొన్ని లక్ష్యాలను వారు నిర్దేశిస్తారు.

ఉదయాన్నే లేచి చదువుకోవాలనో, లేదా టైంకు హోంవర్క్‌ పూర్తి చేయాలనో, లేదా మార్కులు బాగా తెచ్చుకోవాలనో, యూనివర్సిటీలో ర్యాంకు రావాలనో(Rank in University) ఇలా తల్లిదండ్రులు, పిల్లలతో కలిసి లక్ష్యాలను (New Year Resolution 2024) పెట్టుకుంటారు. ఎందుకంటే ప్రతి కొత్త ప్రారంభం ఎంతో గొప్ప శక్తి, సానుకూల భావనలతో వస్తుందని అందరి నమ్మకం. అదేనండి మన భాషలో మంచి పాజిటివ్‌ వైబ్‌ లాంటింది. ఇన్ని రోజులు ఏలాగో గడిచాయి. కనీసం ఈ కొత్త ఏడాదిలోనైనా మార్పుతో పని చేద్దామని పదిలో తొమ్మిది మంది అనుకుంటారు. ఐతే, ఇది కేవలం విద్యార్థులకేనని కాదు. కొత్తగా ఉద్యోగాల ప్రయత్నం దీర్ఘకాలీకంగా చేద్దామని చేయకుండా ఆగని ప్రతి ఒక్కరికి వర్తిస్తుంది.

What Is New Year Resolution : కొత్త ఏడాదికి ఘనంగా స్వాగతం పలికాము. ఇదే సమయంలో పాత సంవత్సరం మిగిల్చిన అనుభవ పాఠాలను భవిష్యత్‌ ఆర్థిక విజయాలకు పునాదులుగా మలుచుకోవాల్సిన సమయమిదే. ఇప్పటివరకూ మనం ఎక్కడ ఉన్నాం రాబోయే రోజుల్లో ఎక్కడ ఉండాలి అని నిర్ణయించుకునే తరుణమూ ఇదే. ఆర్థికంగా పరిపుష్టి సాధించాలనే వారు కూడా కొత్త సంవత్సరంలో ఎన్నో ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు.