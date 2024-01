Minister Uttam Kumar Reddy on One Month Ruling in Telangana : నెల రోజుల పాలనలో ప్రజలకు మరింత దగ్గరయ్యామని, నీటి పారుదల శాఖలో జవాబుదారీతనంతో పారదర్శకంగా పని చేస్తున్నామని ఆ శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి(Irrigation Minister Uttam Kumar Reddy) పేర్కొన్నారు. నెల రోజుల ప్రభుత్వ పాలనపై మంత్రి ఉత్తమ్ ఓ ప్రకటన విడుదల చేశారు. ప్రజా పాలన అంటే ఎలా ఉండాలో నెల రోజుల్లోనే చేసి చూపించామని హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ప్రజలు తెలంగాణలో కొత్తగా స్వాతంత్య్రం వచ్చినట్టు భావిస్తున్నారని, ఒక నియంత పాలన అంతమైందన్న ఆనందంలో ఉన్నారని పేర్కొన్నారు. ప్రజలకు పాలకులు, అధికారులు నిరంతరం అందుబాటులో ఉంటున్నారని వ్యాఖ్యానించారు.

Changes of Irrigation Department in Telangana in One Month : పాలమూరు-రంగారెడ్డి ప్రాజెక్ట్‌కు జాతీయ హోదా కావాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డితో కలిసి వెళ్లి కేంద్ర జల శక్తి మంత్రికి విజ్ఞప్తి చేశామని మంత్రి ఉత్తమ్ తెలిపారు. రాష్ట్రంలో రైతులకు సాగు నీరు అందించేందుకు అన్ని రకాలుగా చర్యలు చేపట్టామన్నారు. పౌర సరఫరా శాఖలో రూ.58 వేల కోట్ల అప్పులు పేరుకుపోయాయని, పేదలకు ఇస్తున్న బియ్యం కిలో రూ.38 ఖర్చు చేస్తున్నా ప్రజలకు ఉపయోగం లేకుండా పోతుందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. దీన్ని ప్రజలకు పూర్తి స్థాయిలో ఉపయోగపడేలా చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు.