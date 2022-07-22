మోదీజీ థ్యాంక్స్.. ఈడీ చీఫ్గా బండిని నియమించినందుకు..: కేటీఆర్
Updated on: 1 hours ago
మోదీజీ థ్యాంక్స్.. ఈడీ చీఫ్గా బండిని నియమించినందుకు..: కేటీఆర్
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ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరక్టరేట్ అధినేతగా భాజపా రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ను నియమించినందుకు ప్రధాని మోదీకి ధన్యవాదాలు అంటూ మంత్రి కేటీఆర్ వ్యంగ్యంగా స్పందించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం, భాజపాపై కేటీఆర్ పలు అంశాలపై ట్విటర్లో తనదైన శైలిలో స్పందించారు.
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Dear @PMOIndia— KTR (@KTRTRS) July 22, 2022
Thanks for appointing your BJP state president Sri BS Kumar as the Chief of ED also 👏👏
Now we realise double engine that runs this country is actually “Modi & ED” #ModiGovt pic.twitter.com/IlyOcbh9ty
కేసీఆర్ కూడా ఈడీ, సీబీఐ విచారణను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని భాజపా రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ చేసిన వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలో ప్రధానిని ఉద్దేశిస్తూ కేటీఆర్ ట్వీట్ చేశారు. దేశంలో ఉన్న డబుల్ ఇంజిన్ అంటే మోదీ, ఈడీ అని అర్థమైందని వ్యాఖ్యానించారు. అటు ఆదాని అంశంపైనా స్పందించిన కేటీఆర్... ప్రపంచ పేదరిక రాజధానిగా భారతదేశం... నైజీరియాను అధిగమించిందని.. ఇదే సమయంలో ఆదానీ బిల్ గేట్స్ను దాటి మరీ ప్రపంచంలోనే నాలుగో ధనవంతుడయ్యారని పేర్కొన్నారు. ఇవి దేశానికి సంబంధించి రెండు కఠోర వాస్తవాలను అని అన్నారు.
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Harsh reality of 2 Indias 👇— KTR (@KTRTRS) July 22, 2022
❇️ India overtakes Nigeria as the world’s poverty capital
❇️ Adani becomes 4th richest in the world overtaking Bill Gates#ModiGovt #Priorities pic.twitter.com/5B2OoE2ce3
రైల్వేశాఖ సీనియర్ సిటిజన్లకు ఇచ్చే రాయితీలను ఎత్తివేస్తుందన్న వార్తలపైనా స్పందించిన కేటీఆర్... రైల్వే మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ను ఉద్దేశించి మరో ట్వీట్ చేశారు. వృద్ధులను జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం మన బాధ్యత మాత్రమే కాదని, విధి కూడా అన్న ఆయన... కేంద్ర ప్రభుత్వ నిర్ణయం బాధాకరమని వ్యాఖ్యానించారు. కరుణా హృదయంతో నిర్ణయాన్ని పునఃసమీక్షించాలని కోరారు.
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Dear @AshwiniVaishnaw Ji,— KTR (@KTRTRS) July 22, 2022
Taking care of our elderly people is not just a responsibility but our duty
Was saddened to read that Govt of India has decided to remove the senior citizen concession in train fares
Request you to review the decision & take a compassionate view pic.twitter.com/gkCWD3yI3q
రాష్ట్రపతిగా ఎన్నికైన ద్రౌపది ముర్ముకు కేటీఆర్ ట్విటర్ వేదికగా అభినందనలు తెలిపారు. మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు, తెలంగాణలో గిరిజనుల రిజర్వేషన్ల పెంపు బిల్లు ఆమోదం పొందుతుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.ఆటవీహక్కుల చట్టం సవరణ బిల్లు ఆమోదం పొందుతుందని ట్వీట్ చేశారు.
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Many congratulations to Hon’ble Smt. Droupadi Murmu Ji on being elected as the 15th President of India 🇮🇳— KTR (@KTRTRS) July 22, 2022
I hope with your presidential assent, the much awaited Women’s reservation Bill, Tribal reservations enhancement in Telangana & RoFR amendment Bill will be cleared 🙏