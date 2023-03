Minister KTR legal notices to Revanth Reddy and Bandi Sanjay: టీఎస్‌పీఎస్‌సీ పేపర్​ లీకేజీ వ్యవహారంలోకి రాజకీయ దురుద్దేశంతోనే రేవంత్​ రెడ్డి, బండి సంజయ్​.. తనను లాగుతున్నారని మంత్రి కేటీఆర్‌ ఆరోపించారు. ఈ మేరకు వారి ఇరువురికి మంత్రి కేటీఆర్​ లీగల్​ నోటీసులు ఇచ్చారు. తనపై నిరాధార ఆరోపణలు చేస్తున్నారని నోటీసులో పేర్కొన్నారు.

SIT notices to Bandi Sanjay: ఈ వ్యవహారంలో బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్​కు ఇప్పటికే సిట్​ నోటీసులు జారీ చేయగా.. రేపటి సిట్ విచారణకు సంజయ్ హాజరు కావడంలేదని బీజేపీ వర్గాలు తెలిపాయి. తనకు సిట్ నోటీసులు అందలేదని స్పష్టం చేసిన బండి సంజయ్.. సిట్‌పై నమ్మకం లేదని తెలిపారు. సిట్టింగ్ జడ్జితో ఈ కేసు విచారణ జరిపించాలని సంజయ్​ డిమాండ్​ చేశారు. పార్లమెంట్ సమావేశాల వల్ల ప్రస్తుతం దిల్లీలోనే బండి సంజయ్ ఉన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో రేపటి విచారణకు ఆయన హాజరు అవుతారా.. లేదా అనే దానిపై ఉత్కంఠ నెలకొంది.

Revanth Reddy for SIT investigation: మరోవైపు పేపర్ లీకేజీ కేసులో మంత్రి కేటీఆర్​ పీఏపై ఆరోపణలు చేసిన నేపథ్యంలో పీసీసీ అధ్యక్షుడు రేవంత్​ రెడ్డి ఇవాళ సిట్​ విచారణకు హాజరయ్యారు. తన దగ్గర ఉన్న ఆధారాలు సిట్​ అధికారులకు సమర్పించినట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు. విచారణ అనంతరం మాట్లాడిన రేవంత్​రెడ్డి.. ప్రతిపక్షాలను ప్రభుత్వం విచారణల పేరుతో భయపెడుతోందని ఆరోపించారు. కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ప్రతిపక్షాల గొంతునొక్కుతోందని విమర్శించారు.

కేటీఆర్‌ వ్యాఖ్యలపై కూడా సిట్​ చర్యలు తీసుకోవాలని తెలిపారు. విచారణలో మంత్రి కేటీఆర్ వద్ద సంపూర్ణమైన సమాచారం ఉందని సిట్‌ అధికారి ఏఆర్‌ శ్రీనివాస్‌కు చెప్పినట్లు రేవంత్​ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. నేరస్థులను పోలీసులు విచారించకుండానే మంత్రి కేటీఆర్‌ పూర్తి సమాచారం చెప్పారని తెలిపారు. కేటీఆర్‌ నుంచి సమాచారం ఎందుకు సేకరించలేదని రేవంత్​ ప్రశ్నించారు.

SIT is preparing to take action against Revanth Reddy: పేపర్​ లీక్​ కేసులో నిరాధారమైన ఆరోపణలు చేశారనే కోణంలో పీసీసీ అధ్యక్షుడు రేవంత్‌రెడ్డిపై సిట్​ అధికారులు చర్యలకు సిద్ధమవుతున్నారు. ఇవాళ్టీ​ విచారణలో రేవంత్ రెడ్డి తమకు ఎలాంటి ఆధారాలు చూపలేకపోయారని సిట్​ తెలిపింది. న్యాయ సలహాలు తీసుకొని ఆయనపై చర్యలు తీసుకుంటామని సిట్ స్పష్టం చేసింది.

