Malladi Chandrasekhara sastry is no more: ప్రముఖ పురాణ ప్రవచనకర్త మల్లాది చంద్రశేఖరశాస్త్రి (96‌) కన్నుమూశారు. వయోభారంతో బాధపడుతూ శుక్రవారం సాయంత్రం హైదరాబాద్‌ అశోక్‌నగర్‌లోని ఆయన నివాసంలో పరమపదించారు. తితిదే ఆస్థాన శాశ్వతపండితుడిగా చంద్రశేఖర శాస్త్రి ప్రసిద్ధి. పురాణాలను శాస్త్రబద్ధంగా చెబుతూ ఎందరో ఆస్తికులకు ధర్మ మార్గాన్ని చూపించారు. 1925 ఆగస్టు 28న గుంటూరు జిల్లా క్రోసూరులో చంద్రశేఖర శాస్త్రి జన్మించారు. పురాణ ప్రవచనాలలో ఆయనకు ఆయనే సాటి. భద్రాచలం శ్రీసీతారామచంద్రస్వామి కల్యాణ వేడుకల ప్రత్యక్ష వ్యాఖ్యానాలలో ఆయన ఉషశ్రీతో కలిసి పాల్గొన్నారు. భారతము ధర్మసూక్ష దర్శనము, క్రుష్ణలహరి (స్వేచ్చాంధ్రానువాదము), రామాయణ రహస్య దర్శిని తదితర గ్రంథాలను రచించారు. వేదాలు, శ్రౌతస్మార్త, వ్యాకరణతర్క వేదస్త సాహిత్యాలను చదివారు. శనివారం ఉదయం 10గంటలకు బన్సీలాల్‌పేట్‌లోని హిందూ స్మశాన వాటికలో అంత్యక్రియలు నిర్వహించనున్నట్టు కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు.

ఉపరాష్ట్రపతి సంతాపం..

మల్లాది చంద్రశేఖర శాస్త్రి పరమపదించటం విచారకరమని ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య అన్నారు. ఆయన ప్రజలకు మార్గనిర్దేశం చేసే ప్రవచనాలు చేశారని గుర్తు చేసుకున్నారు. మల్లాది ఆత్మకు శాంతి కలగాలని ప్రార్థించారు. చంద్రశేఖర శాస్త్రి కుటుంబసభ్యులకు సానుభూతి తెలిపారు.

కిషన్​ రెడ్డి సంతాపం

మల్లాది చంద్రశేఖర శాస్త్రి మృతిపట్ల కేంద్రమంత్రి కిషన్‌రెడ్డి సంతాపం తెలిపారు. భారత ఇతిహాస గొప్పతనాన్ని ప్రపంచానికి చాటారన్నారు. సామాన్యులకూ అర్థమయ్యే రీతిలో ప్రవచనాలు చెప్పేవారని గుర్తు చేసుకున్నారు. ఆయన ఆత్మకు శాంతి కలగాలని భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తున్నానని అన్నారు.

ఏపీ సీఎం జగన్‌ సంతాపం

మల్లాది చంద్రశేఖరశాస్త్రి మృతి పట్ల ఏపీ సీఎం జగన్‌ సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. ఆయన కుటుంబ సభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. ఇతిహాసాలు, భక్తి, ధార్మిక, పంచాంగ విషయాలపై ప్రసంగాలు చేసిన బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి మల్లాది అని సీఎం కొనియాడారు.

మల్లాది మరణ వార్త బాధ కలిగించింది..

మల్లాది చంద్రశేఖర శాస్త్రి అస్తమించారనే వార్త బాధ కలిగించిందని జనసేన అధినేత పవన్‌ కల్యాణ్‌ అన్నారు. ఉగాది రోజున పంచాంగ శ్రవణ కార్యక్రమంలో మల్లాది వారు చెప్పే విశేషాలు ప్రతి తెలుగు వ్యక్తికీ సుపరిచతమని గుర్తు చేసుకున్నారు. పురాణ, ఇతిహాస, వేద విశేషాలు ప్రతి ఒక్కరికీ అర్థమయ్యేలా.. ఆధ్యాత్మిక చింతన పెంచేలా చంద్రశేఖర శాస్త్రి ఉపన్యాసాలు సాగేవన్నారు. ధర్మ సందేహాలు, ధర్మ సూక్ష్మాలు కార్యక్రమాల ద్వారా హిందూ ధర్మంపై మల్లాది అవగాహన పెంచారన్నారు. చంద్రశేఖర శాస్త్రి ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని, సద్గతులు ప్రాప్తించాలని భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తున్నానని అన్నారు.

