KTR on US Cop Laughing at Telugu Student Death : అమెరికాలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో మృతి చెందిన తెలుగు యువతి కందుల జాహ్నవిపై అమెరికా పోలీసులు వ్యవహరించిన తీరుపై మంత్రి కేటీఆర్​(KTR Twitter) తీవ్రస్థాయిలో ఎక్స్​(​Twitter) వేదికగా మండిపడ్డారు. యూఎస్​ఏ(USA)లోని ఎస్పీడీకి చెందిన పోలీసు అధికారి చర్యను పూర్తిగా ఖండిస్తూ.. అతడి ప్రవర్తన బాధ కలిగించిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ విషయంపై యూఎస్​ ప్రభుత్వ అధికారులతో ఇండియన్​ అంబాసిడర్(Indian Ambassador)​ కార్యాలయం స్పందించి.. యువతి కుటుంబానికి న్యాయం చేయాలని కోరారు.

KTR on Telugu Student Death in US : అలాగే భారత విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రి జై శంకర్​కు కేటీఆర్ ట్వీట్ చేశారు. ఈ విషయంపై యూఎస్​ అధికారులతో సంప్రదించి.. స్వతంత్ర దర్యాప్తు జరిపేలా చూడాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ఎన్నో ఆశయాలతో జీవితంలో ముందుకు సాగుతున్న యంగ్​స్టర్​ జీవితం.. ఇలా ఛిన్నాభిన్నం కావడం విషాదకరమని అన్నారు. అలాంటి ఆమెను మానసికంగా ఇబ్బంది పెట్టడం.. మరింత విషాదం, దిగ్భ్రాంతికరమైన విషయమని కేటీఆర్​ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

India on US Cop Laughing at Telugu Student Death : మరోవైపు జాహ్నవి మృతిపై సియాటిల్​ పోలీసు అధికారి చులకనగా మాట్లాడిన వీడియోపై భారత ప్రభుత్వం తీవ్రస్థాయిలో స్పందించింది. ఈ దృశ్యాలపై వెంటనే దర్యాప్తు జరపాలని అమెరికాను కోరింది. ఈ మేరకు శాన్​ఫ్రాన్సిస్కోలోని భారత రాయబారి కార్యాలయం ట్వీట్​ చేసింది. అమెరికాలో మృతి చెందిన తెలుగు యువతిపై వచ్చిన తాజా కథనాలపై భారత కన్సులెట్​ ఆఫీస్​ తీవ్రంగా దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేసింది. సియాటిల్​ అలాగే వాషింగ్టన్​లోని ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి ఈ విషయాన్ని తీసుకెళ్లామని పోస్టు చేశారు. దీనిపై పూర్తిస్థాయి విచారణ జరపాలని డిమాండ్​ చేశామని.. అలాగే సంబంధిత అధికారులతో ఎప్పటికప్పుడు సంప్రదింపులు జరుపుతున్నామని వారు వెల్లడించారు.

US on Indian Student Death : ఈ ఘటనపై.. సమగ్ర దర్యాప్తు చేపడతామని అమెరికా ప్రభుత్వం హామీ ఇచ్చింది. ఈ ఘటనపై బాధ్యులైన వారిని కఠినంగా శిక్షిస్తామని స్పష్టం చేసింది. భారత రాయబారి కార్యాలయం కోరిన వెంటనే.. అగ్రరాజ్యం ఈ చర్యలను చేపట్టింది. మరోవైపు శాన్​ఫ్రాన్సిస్కోలోని భారత కాన్సులేట్​ జనరల్​ ఈ ఘటనపై సైతం తీవ్రంగా స్పందించింది. ఈ కేసు దర్యాప్తును సియాటిల్​, ప్రభుత్వ ఉన్నతాధికారులతో పాటు కలిసి నిశితంగా పరిశీలిస్తామని వివరించారు.

అమెరికాలో రోడ్డు ప్రమాదం.. హైదరాబాద్​ యువతి మృతి

అసలేం జరిగిందంటే : ఆంధ్రప్రదేశ్​లోని కర్నూలు జిల్లా ఆదోని ఎంఐజీ కాలనీకి చెందిన కందుల జాహ్నవి(23) డిగ్రీ పూర్తి చేసిన తర్వాత.. 2021లో ఉన్నత చదువుల కోసం అమెరికా వెళ్లారు. ఈ ఏడాది జనవరి 23న కళాశాల నుంచి ఇంటికి వెళ్లే క్రమంలో రోడ్డు దాటుతుండగా.. పోలీసు పెట్రోలింగ్​ వాహనం ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో తీవ్రంగా గాయపడ్డ జాహ్నవీ అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ ఘటనపై సియాటిల్​ నగరానికి చెందిన ఓ పోలీసు అధికారి జోకులు వేసుకుంటూ నవ్వుతూ మాట్లాడారు. ఈ మాటలన్నీ ఆ పోలీసు అధికారి యూనిఫాంకు అమర్చిన కెమెరాలో రికార్డు అయింది. అవి తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఆయన తీరుపై ఉన్నతాధికారులు విచారణకు ఆదేశించారు.

US Cop Laughing : 'జాహ్నవి మృతి కేసుపై సమగ్ర దర్యాప్తు'.. భారత్​ డిమాండ్​కు అమెరికా ఓకే

US Cop Caught On Tape Laughing : 'ఆమె విలువ తక్కువే'.. తెలుగు యువతి మృతిపై అమెరికా పోలీసు అహంకారం.. జోకులు వేసుకుంటూ..