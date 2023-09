Kishan Reddy Fires on Telangana Government రాబోయే ఎన్నికల్లో చిన్నపొరపాటు చేసినా రాష్ట్రంలో ప్రజాస్వామ్యాన్ని మర్చిపోవాల్సిందే

Kishan Reddy Fires on Telangana Government : పోలీసు నిర్భంధాలతో ఉద్యమాలను అణచివేస్తున్నారని.. తెలంగాణ ఉద్యమం వేళ ఇవే నిర్బంధాలు ఉంటే.. మంత్రి కేటీఆర్‌, కవిత విదేశాలకు పారిపోయేవారని.. కేంద్రమంత్రి, బీజపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కిషన్‌రెడ్డి ధ్వజమెత్తారు. నిరుద్యోగుల సమస్యలు(Kishan Reddy On Unemployment in Telangana) పరిష్కరించాలంటూ 24 గంటల పాటు నిరాహార దీక్షలో భాగంగా నిన్న ఇందిరాపార్క్ ధర్నా చౌక్‌లో దీక్ష చేపట్టారు.

Kishan Reddy Hunger Strike Ended : బుధవారం రాత్రి కిషన్​రెడ్డిని బలవంతంగా దీక్షాస్థలి నుంచి పోలీసులు తరలించగా.. బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యాలయంలో కిషన్​రెడ్డి దీక్ష(Kishan Reddy Hunger Strike) కొనసాగించారు. పార్టీ రాష్ట్ర ఎన్నికల ఇంఛార్జి ప్రకాశ్ జవడేకర్(BJP State Election in Charge Prakash Javadekar) నిమ్మరసం ఇచ్చి.. దీక్షను విరమింపజేశారు. ఉద్యమ సమయంలో తాను రాజీనామా చేయలేదంటూ కేటీఆర్ చేసిన ఆరోపణలను తిప్పికొట్టిన కిషన్​రెడ్డి.. ఉద్యమం వేళ కేసీఆర్, కేటీఆర్‌ ఏనాడైనా రోడ్డెక్కారా అని ప్రశ్నించారు.

BJP Leaders Protested Across Telangana : మరోవైపు కిషన్​రెడ్డి అరెస్ట్​ను నిరసిస్తూ.. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా బీజేపీ శ్రేణులు ఆందోళనకు పిలుపునిచ్చాయి. రాష్ట్రంలో నిరంకుశ పాలన సాగుతుందని.. అక్రమ అరెస్టులకు బెదిరిపోబోమని నేతలు హెచ్చరించారు. ఆదిలాబాద్‌ జిల్లా భైంసాలో బీజేపీ రాష్ట్ర శాఖ పిలుపు మేరకు నల్ల రిబ్బన్‌తో నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎన్నికలలో ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చకుండా నీరుద్యోగులను కేసీఆర్ సర్కార్ మోసం చేస్తుందని, ఇంటికి ఒక ఉద్యోగం కాదు కదా.. ఊరికి ఒక ఉద్యోగం ఇవ్వలేదని అన్నారు. వెంటనే ప్రభుత్వం ఇచిన్న హామీలను నెరవేర్చాలని డిమాండ్ చేశారు.

'రాష్ట్ర భవిష్యత్తుపై మేధావులు ఒక్కసారి ఆలోచించాలి. కాంగ్రెస్‌ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పడు చేసిన దుర్మార్గాలను మరిచిపోవద్దు. కేసీఆర్‌ మరోసారి అధికారంలోకి వస్తే నిజాం పాలన తెస్తారు. తెలంగాణ సమాజమా మేలుకో. కాంగ్రెస్‌కు ఓటు వేస్తే బీఆర్ఎస్​ను సమర్థించినట్లే. అసెంబ్లీ ఎన్నికల తరువాత కాంగ్రెస్‌తో వెళ్తామని బీఆర్ఎస్ నేతలు చెప్పారు.' -కిషన్​రెడ్డి, బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు

BJP Leaders on Telangana Government : నిజామాబాద్ జిల్లాలోని బోధన్, సాలుర, నవీపేట్, ఎడపల్లి మండలాల్లో బీజేపీ నేతలు(BJP Leaders) నిరసనలు వ్యక్తం చేశారు. మెదక్ రాందాస్ చౌరస్తాలో.. బీజేపీ శ్రేణులను పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. వరంగల్​లో అమరవీరుల స్థూపం వద్ద.. రావు పద్మ ఆధ్వర్యంలో ఆందోళనలు చేపట్టారు. వరంగల్ జిల్లాలో.. ఆందోళనలో భాగంగా బీజేపీ శ్రేణులు ఖమ్మం జాతీయ రహదారిని దిగ్భందించారు. దీంతో జాతీయ రహదారిపై కిలోమీటర్ మేర వాహనాలు నిలిచిపోయాయి. రానున్న ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వానికి ఓటమి తథ్యమని.. బీజేపీ నేతలు ధ్వజమెత్తారు. కిషన్‌రెడ్డి అరెస్టు అప్రజాస్వామికమంటూ.. యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా మోత్కూరులో బీజేపీ కార్యకర్తలు రాస్తారోకో నిర్వహించారు.

