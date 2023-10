Kavya Excels in Modeling and Kuchipudi Dance ఒకవైపు కూచిపూడి డ్యాన్సర్.. మరోవైపు మోడల్​గా రాణిస్తున్న యువతి

Kavya Excels in Modeling and KuchiPudi Dance in Hyderabad : తల్లిదండ్రుల కలల్ని తీర్చేందుకు కృషి చేసే పిల్లల్ని తరుచూ చూస్తూనే ఉంటాము. ఈ యువతి కూడా ఆ కోవకు చెందిందే. నాట్యంలో అదరగొడుతున్న ఈ యువతి మోడల్‌(Fashion Model Kavya Story) గానూ ప్రతిభ కనబరుస్తూ సత్తా చాటుకుంటోంది. మనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు లభించాలంటే అందరి కంటే భిన్నంగా టాలెంట్‌ను ప్రదర్శించాలని యువతి చెబుతోంది. కూచిపూడి నాట్యం చేస్తోన్న ఈ యువతి పేరు కావ్య(Kavya Kuchipudi Dancer). హైదరాబాద్‌లోని చింతల్‌ ఈమె స్వస్థలం. చిన్నప్పటి నుంచి కూచిపూడి నాట్యం అంటే కావ్యకు ఇష్టం. ఈ క్రమంలోనే తల్లిదండ్రులు కూడా కుమార్తె ఇష్టాన్ని ప్రోత్సహించడం, అందులో కావ్య క్రమంగా ఎదగడం చకచకా జరిగిపోయాయి.