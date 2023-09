How to Download Vehicle RC Telangana Online: వాహనం కొంటే తప్పనిసరిగా రిజిస్ట్రేషన్ చేయించాలి. రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తైన తర్వాత ఆర్‌టీఓ నుంచి రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికెట్ (RC) లభిస్తుంది. ఏ వాహనానికైనా ఇది చాలా ముఖ్యమైన డాక్యుమెంట్. ప్రతీ వాహనాన్ని నమోదు చేసుకొని.. దానికి ప్రత్యేక రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్‌ కేటాయిస్తుంది రవాణా శాఖ. మీ దగ్గర ఉన్న వాహనం మీదే అని చెప్పడానికి ప్రధాన ఆధారం ఇదే.

ఈ సర్టిఫికెట్.. రిజిస్ట్రేషన్ చేసిన తర్వాత 15 సంవత్సరాల వరకు చెల్లుబాటు అవుతుంది. ఆ తర్వాత దాని గడువు ముగిసిపోయినట్టే. అయితే.. మీరు ఆ RCని మరో ఐదేళ్లపాటు పునరుద్ధరించుకోవచ్చు. లేదంటే.. ఒక నెల వరకు చెల్లుబాటు అయ్యేలా తాత్కాలిక రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికెట్‌ను కూడా పొందవచ్చు. ఈ స్టోరీలో.. RTO ఆఫీసుకు వెళ్లకుండానే ఆన్​లైన్​లోనే రిజిస్ట్రేషన్​ కాపీని డౌన్​లోడ్​ చేసుకోవడం ఎలా అన్నది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

తెలంగాణలో వెహికల్​ RCని ఆన్‌లైన్‌లో డౌన్‌లోడ్ చేయడం ఎలా?

How to download vehicle RC Telangana online?: తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఆన్​లైన్​ RCని డౌన్​లోడ్​ చేసుకోడానికి.. వాహనదారులకు RTA m-wallet యాప్‌ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఈ యాప్ ద్వారా వాహన యజమానులు వాహనానికి సంబంధించిన డ్రైవింగ్ లైసెన్స్, ఆర్సీ, ఇతర పత్రాల కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికెట్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవడానికి మీరు ఈ యాప్‌ని ఉపయోగించవచ్చు. హార్డ్ కాపీ బదులుగా.. వాహన యజమానులు ఈ డిజిటల్ కార్డ్‌ని చూపొచ్చు.

ముందుగా మీ ఫోన్​లో ప్లేస్టోర్‌ని తెరిచి, RTA m-wallet యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.

ఆపై మొబైల్ నంబర్, పేరు, మెయిల్ ఐడిని ఎంటర్​ చేసి యాప్‌లో నమోదు చేసుకోండి.

మొబైల్ నంబర్‌ని ఉపయోగించి మీ ఖాతాకు సైన్-ఇన్ చేసిన తర్వాత, మీకు OTP వస్తుంది.

సైన్ ఇన్ చేసిన తర్వాత, మీ స్కాన్​ చేసిన పత్రాలను అప్​లోడ్​ చేయాలి.

స్క్రీన్​పై రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్ కనిపిస్తుంది.

డౌన్‌లోడ్ చేయడానికి డౌన్‌లోడ్ ఎంపికపై క్లిక్ చేయండి.

డౌన్​లోడ్​ అయిన తర్వాత దానిని సేవ్​ చేసి పెట్టుకోండి.

వాహనం RC కోసం ఎలా దరఖాస్తు చేయాలి?

How to apply for a vehicle RC?

మీరు కొత్తగా కొనుగోలు చేసిన వాహనంతో.. మీ సమీపంలోని RTO కార్యాలయాన్ని వెళ్లండి.

అక్కడ వాహనం ధ్రువీకరణ, తనిఖీ ప్రక్రియ కొనసాగుతుంది.

ఇప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్ పొందడానికి మీ వివరాలను ఫారమ్ 20లో నింపండి.

ఆ తరువాత, RTO అధికారం ఛాసిస్ నంబర్ ముద్రణను తీసుకుంటుంది.

వారు మీ పత్రాలను అడుగుతారు.. వాటిని సమర్పించండి.

ఇప్పుడు తదనుగుణంగా రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు చెల్లించి రసీదు తీసుకోండి.

అవసరమైన పత్రాలు:

Required Documents:

RC పొందడానికి అవసరమైన పత్రాలు:

ID ప్రూఫ్

AGE ఫ్రూప్​

వాహన బీమా కాపీ

వాహనం ఇన్వాయిస్ కొనుగోలు

పాన్ కార్డ్

తాత్కాలిక రిజిస్ట్రేషన్ కాపీ

రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు

Form 20

form 22

Form 21

Form 34

చిరునామా ధ్రువీకరణ పత్రం

వాహన RC రుసుము:

Vehicle RC fee: వాహన RC నమోదుకు రుసుము.. వాహన రకాన్ని బట్టి విభిన్నంగా ఉంటుంది.