How to Apply OBC Certificate Telangana in Online: కేంద్ర, రాష్ట్రాలు ప్రభుత్వాలు అందిస్తున్న పలు ప్రయోజనాలను పొందాలంటే.. కుల ధ్రువీకరణ పత్రం(Caste Certificate) తప్పనిసరి. అయితే.. ఇందులో OBC అనేది కూడా ఉంది. OBC అంటే Other Backward Classes. మరి, దీనికోసం ఆన్​లైన్లో ఎలా దరఖాస్తు చేయాలి..? అనే విషయాన్ని ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

OBC సర్టిఫికెట్ దరఖాస్తు కోసం అవసరమైన పత్రాలు..

Documents Required for OBC Certificate in Telangana

దరఖాస్తు ఫారం

ఆధార్ కార్డ్

రేషన్ కార్డు లేదా ఆహార భద్రత కార్డు

దరఖాస్తుదారు తండ్రి/తల్లి ఆస్తి వివరాలు (Optional)

దరఖాస్తుదారు తండ్రి/తల్లి ఉద్యోగ వివరాలు/ఆదాయ పన్ను రిటర్న్‌లు(For Professionals)

కుల ధ్రువీకరణ పత్రం

OBC సర్టిఫికెట్ కోసం ఎలా దరఖాస్తు చేయాలి..? :

How to Apply OBC Certificate in Telangana by Online :

ముందుగా మీ-సేవ పోర్టల్ అధికారిక వెబ్‌సైట్ (https://ts.meeseva.telangana.gov.in/meeseva/home.htm)లోకి వెళ్లండి.

హోమ్​ పేజీ కుడివైపున.. Login కాలమ్​లో New User ఆప్షన్​పై క్లిక్​ చేయండి.

తర్వాత స్క్రీన్​మీద Create Profile ID అని కనిపిస్తుంది.

అక్కడ అన్ని వివరాలు ఎంటర్​ చేసిన తర్వాత Submit ఆప్షన్​పై క్లిక్​ చేయండి.

మీ ఫోన్​ నెంబర్​కు OTP వస్తుంది. దానిని ఎంటర్​ చేసి వెరిఫై చేసిన తర్వాత మీరు విజయవంతంగా రిజిస్టర్​ అయినట్లు స్క్రీన్​ మీద కనిపిస్తుంది.

తర్వాత హోమ్​ పేజీలోకి వెళ్లాలి.

అనంతరం లాగిన్​ కాలమ్​లోకి వెళ్లి.. మీ ఫోన్​ నెంబర్​, క్రియేట్​ చేసిన పాస్​వర్డ్​ ఎంటర్​ చేసి Login ఆప్షన్​పై క్లిక్​ చేయాలి.

మీకు స్క్రీన్​ మీద పలు సర్వీసులు కనిపిస్తాయి. అందులో సర్టిఫికెట్​ ఆప్షన్స్​పై క్లిక్​ చేసి.. Revenue ఆప్షన్​పై క్లిక్​ చేయాలి.

అందులో OBC Certificate ఆప్షన్​పై క్లిక్​ చేస్తే.. అప్లికేషన్​ ఫారమ్​ ఓపెన్​ అవుతుంది.

అందులో అన్ని వివరాలను ఎంటర్​ చేసి.. కావాల్సిన డాక్యుమెంట్లను అప్​లోడ్​ చేయాలి. అనంతరం Review and Submit బటన్​పై క్లిక్​ చేయాలి.

తర్వాత Make Payment ఆప్షన్​పై క్లిక్​ చేసి ఫీజు పే చేయాలి.

అప్లికేషన్​ను సబ్మిట్​ చేసిన తర్వాత Acknowledgement or Application Reference Number స్క్రీన్​ మీద కనిపిస్తుంది.

దానిని డౌన్​లోడ్​ చేసుకుని ప్రింట్​అవుట్​ తీసుకోండి

మీ దరఖాస్తు ఆమోదించబడిన తర్వాత, మీరు ఆన్‌లైన్‌లో OBC సర్టిఫికెట్ అందుకుంటారు.

ఆఫ్​లైన్​ మోడ్‌లో OBC సర్టిఫికెట్‌కు ఎలా దరఖాస్తు చేయాలి..?

How to Apply OBC Certificate in Telangana by Offline :

పైన తెలిపిన డాక్యుమెంట్లు తీసుకొని మీ దగ్గరలోని మీ సేవా కేంద్రానికి వెళ్లండి

అక్కడ అప్లికేషన్​ ఫారమ్​ తీసుకుని అందులో అన్ని వివరాలను పూర్తి చేయండి

అప్లికేషన్​ ఫారమ్​తో పాటు డాక్యుమెంట్ల జిరాక్స్​లు జత చేసి.. మీ సేవ ఆపరేటర్​కు ఇవ్వాలి. అనంతరం ఫీజు చెల్లించండి

ఆ తర్వాత మీ సేవ ఆపరేటర్​.. Acknowledgement or Application Reference Number రసీదును అందిస్తారు.

