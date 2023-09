How to Apply Telangana Aarogyasri Card : లక్షల రూపాయలు వెచ్చించి వైద్యం పొందలేని పేద, మధ్య తరగతి కుటుంబాలను ఆదుకునేందుకు ప్రభుత్వం ఆరోగ్యశ్రీ పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. తెలంగాణ ప్రభుత్వం.. ఈ పథకానికి సంబంధించి కొత్త డిజిటల్ కార్డులు మంజూరు చేసేందుకు సిద్ధమవుతోంది. అదే విధంగా.. ఇటీవల ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఆదేశాల మేరకు ఆరోగ్య శ్రీ సేవల పరిమితిని రూ.2 లక్షల నుంచి 5 లక్షల రూపాయలకు పెంచారు. ఆరోగ్య శ్రీ కార్డు లేని వారు.. ఏ విధంగా దరఖాస్తు చేసుకోవాలో చూద్దాం.

'ఆరోగ్య శ్రీ తెలంగాణ' పథకానికి అర్హత పొందాలంటే ఉండాల్సిన ప్రమాణాలివే..

Aarogyasri Telangana scheme Eligibility Criteria in Telugu : రాష్ట్రంలో ఎవరైనా ఆరోగ్యశ్రీ హెల్త్ కేర్ ట్రస్ట్ ప్రోగ్రామ్‌కు అర్హత సాధించడానికి కొన్ని ప్రమాణాలను తప్పనిసరిగా పాటించాలి. ఈ ప్రమాణాలు వారు కోరుతున్న నిర్దిష్ట ఆరోగ్య సేవలపై ఆధారపడి మారవచ్చు. అయితే, సాధారణంగా ఆరోగ్య శ్రీ తెలంగాణ ద్వారా పొందే వైద్య సేవలు కింది అర్హత ప్రమాణాలు కలిగిన వ్యక్తులకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అవేమిటంటే..

తెలంగాణలో శాశ్వతంగా నివాసిస్తున్న వారు ఈ స్కీమ్​కు అర్హులు.

దారిద్య్ర రేఖకు దిగువన ఉన్న వ్యక్తులు లేదా ప్రభుత్వం ద్వారా బలహీనంగా గుర్తించబడిన వారు.

ప్రభుత్వం జారీ చేసిన చెల్లుబాటు అయ్యే గుర్తింపు కార్డు ఉన్న వ్యక్తులు.

ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి లేదా ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం నుంచి సిఫార్సు చేయబడిన వ్యక్తులు.

ఈ సాధారణ అర్హత అవసరాలతో పాటు, వివిధ రకాల వైద్య విధానాలు లేదా చికిత్సలకు నిర్దిష్ట అర్హత ప్రమాణాలు వర్తించవచ్చు.

అయితే మీరు తెలంగాణ ఆరోగ్య శ్రీ పథకానికి(Telangana Aarogyasri) అర్హులో కాదో నిర్ధారించడానికి ఆరోగ్యశ్రీ హెల్త్ కేర్ ట్రస్ట్ లేదా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి లేదా ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలు ఉన్నాయి. వాటిని సంప్రదించడం ద్వారా కూడా మీరు ఈ పథకానికి అర్హులో కాదో తెలుసుకోవచ్చు. ఇది చాలా అవసరం. మీరు ఈ పథకానికి అర్హులైతే.. ఆరోగ్య శ్రీ తెలంగాణ పోర్టల్​లో లాగిన్​ అయ్యి ఈ పథకానికి అప్లై చేసుకోండి.

ఆరోగ్య శ్రీపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం

How to log in to Aarogyasri Telangana in Online :

ఆరోగ్యశ్రీ తెలంగాణకు ఎలా లాగిన్ అవ్వాలి :

మొదట Aarogyasri తెలంగాణ అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించాలి.

తెలంగాణ అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించాలి. ఆ తర్వాత ఓపెన్ అయిన పేజీ కుడి ఎగువ మూలలో ఉన్న "Login" బటన్‌పై క్లిక్ చేయాలి.

మీ లాగిన్ ఆధారాలను (యూజర్ పేరు మరియు పాస్‌వర్డ్) నమోదు చేసి.. "Login" బటన్‌పై క్లిక్ చేయాలి.

ఒకవేళ మీకు లాగిన్ ఖాతా లేకుంటే.. మీరు లాగిన్ పేజీలో "Sign Up" బటన్‌పై క్లిక్ చేసి.. కొత్త ఖాతాను సృష్టించడానికి ప్రాంప్ట్‌లను అనుసరించడం ద్వారా న్యూ అకౌంట్​ను క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు.

How to Apply for Aarogyasri Card in Telangana Online :

తెలంగాణలో ఆరోగ్యశ్రీ కార్డు కోసం ఎలా అప్లై చేసుకోవాలంటే.. ?

మొదట దరఖాస్తుదారు ఆరోగ్యశ్రీ తెలంగాణ అధికారిక వెబ్​సైట్ సందర్శించాలి.

వైబ్​సైట్​లోకి వెళ్లాక "New Enrollment" ట్యాబ్‌పై క్లిక్ చేయాలి.

అప్పుడు ఓపెన్ అయిన ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తు ఫారమ్‌లో అవసరమైన వ్యక్తిగత, కుటుంబ వివరాలను నమోదు చేయాలి.

అలాగే మీరు గుర్తింపు, నివాస రుజువును అందించాలి. గుర్తింపు రుజువు, నివాస రుజువు, ఆదాయ రుజువు (వర్తిస్తే) సహా అవసరమైన పత్రాల స్కాన్ చేసిన కాపీలను అప్‌లోడ్ చేయాలి.

ఆ తర్వాత దరఖాస్తు ఫారమ్​ను సమర్పించి.. Verification ప్రాసెస్ పూర్తయ్యే వరకు వేచి ఉండాలి.

చివరగా అప్లికేషన్ ఆమోదించబడిన తర్వాత.. మీరు మీ 'ఆరోగ్యశ్రీ కార్డు'ను అందుకుంటారు.

అప్పుడు ఈ కార్డుతో ఆరోగ్య శ్రీ తెలంగాణ పథకం కింద అందించే ఆరోగ్య సంరక్షణ ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు.

