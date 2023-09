High Court Stays on Regularization of Notary Lands : నోటరీ స్థలాల క్రమబద్ధీకరణపై హైకోర్డు స్టే విధించింది. నోటరీ స్థలాల రిజిస్ట్రేషన్లకు అనుమతిస్తూ జులై 26న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జారీ చేసిన జీవో 84(GO NO 84) అమలు నిలిపివేస్తూ హైకోర్టు మధ్యంతర ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది. భాగ్యనగర్ సిటిజన్స్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ పిల్‌పై ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

What is GO NO 84 : రాష్ట్రంలో పట్టణ ప్రాంతాల్లో భూములు కోనుగోళ్లు, రిజిస్ట్రేషన్​ కాని నోటరీ ద్వారా జరుగుతున్నందున భూవివాదాలకు దారితీస్తున్నట్లు ప్రభుత్వం గుర్తించింది. అలాంటి భూములను తగిన స్టాంఫ్​ డ్యూటీ చెల్లించి క్రమబద్ధీకరణ చేసుకునేందుకు ప్రజలకు జీవో నెంబర్​ 84 ద్వారా అవకాశం కల్పించింది. ఈ జీవోను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జులై 26న ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. దీని ప్రకారం భూమికి సంబంధించి దరఖాస్తు దారుడు మీ-సేవ ద్వారా దరఖాస్తు పొందాల్సి ఉంది.

