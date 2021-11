పీజీ వైద్యవిద్యలో ఇన్‌సర్వీస్‌ కోటా (Reservation For In-service Quota)ను పునరుద్ధరించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సూత్రప్రాయంగా నిర్ణయించినట్లు తెలిసింది. గ్రామీణ వైద్యాన్ని బలోపేతం చేయడమే లక్ష్యంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు వైద్యవర్గాలు తెలిపాయి. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో శాశ్వత ప్రాతిపదికన నియమితులైన ఎంబీబీఎస్‌ వైద్యులు ఉన్నత విద్యను అభ్యసించాలనుకున్నప్పుడు.. వారికి ఇన్‌సర్వీస్‌ కోటా (Reservation For In-service Quota)ను వర్తింపజేస్తారు. ప్రభుత్వ వైద్యకళాశాలల్లో కన్వీనర్‌ కోటాలో అందుబాటులో ఉన్న మొత్తం సీట్లలో 20 శాతం క్లినికల్‌.. 40 శాతం ప్రీ, పారా క్లినికల్‌ సీట్లను ఇన్‌సర్వీస్‌ కోటా కింద కేటాయించాలని ఇన్‌సర్వీస్‌ కోటా (Reservation For In-service Quota) అమలుపై వేసిన కమిటీ ప్రతిపాదించింది. అయితే దానిని యథాతథంగా ఆమోదించాలా? లేక పాత పద్ధతిలోనే 30 శాతం క్లినికల్‌, 50 శాతం ప్రీ, పారా క్లినికల్‌కు కేటాయించాలా అనే విషయమై ప్రభుత్వం త్వరలో నిర్ణయం తీసుకోనున్నట్లు వైద్యవర్గాలు పేర్కొన్నాయి.

మళ్లీ ఎందుకు తెరపైకి?

మూడేళ్ల కిందట ఇన్‌సర్వీస్‌ కోటా (Reservation For In-service Quota)ను రద్దు చేస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకొంది. ఇన్‌సర్వీస్‌ కోటా (Reservation For In-service Quota) రద్దుపై తమిళనాడు, కేరళ, మహారాష్ట్ర సహా పలు రాష్ట్రాలు గతంలో సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించాయి. సాధారణంగా గ్రామీణంలో పనిచేయడానికి వైద్యవిద్యార్థులు ఆసక్తి చూపించడం లేదనీ, కానీ ఈ కోటా కింద పీజీ అభ్యసించిన వైద్యులను గ్రామీణంలో వినియోగించుకుంటున్నామని తెలిపాయి. దీనిపై న్యాయస్థానం స్పందిస్తూ.. ఇన్‌సర్వీస్‌ కోటా (Reservation For In-service Quota) స్థిరీకరణను రాష్ట్ర పరిధికే వదిలేయాలని తీర్పునిచ్చింది. దీంతో తమిళనాడు సహా పలు రాష్ట్రాల్లో తిరిగి ఇన్‌సర్వీస్‌ కోటా (Reservation For In-service Quota)ను ప్రారంభించాయి. రాష్ట్రంలోనూ ఇటీవల ప్రభుత్వం పల్లె దవాఖానాల పేరిట నూతన పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టింది.సుమారు 5వేల ఆరోగ్య ఉపకేంద్రాల్లో శాశ్వత ప్రాతిపదికన వైద్యులను నియమించి అభివృద్ధి చేయాలని నిర్ణయించింది. నియామక ప్రకటన వెలువరించినా.. దరఖాస్తులకు స్పందన మాత్రం అంతంత మాత్రంగానే లభిస్తోంది. ఈ పరిస్థితుల్లో పల్లె దవాఖానాల్లో ఎంబీబీఎస్‌ వైద్యులను నియమించడానికి ‘ఇన్‌సర్వీస్‌ (Reservation For In-service Quota)’ అస్త్రాన్ని ప్రయోగించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించినట్లు తెలిసింది.

ఎలా అమలు?

రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ వైద్యకళాశాలల్లో 938 పీజీ వైద్యసీట్లున్నాయి. వీటిలో సగం సీట్లను అంటే సుమారు 450 పీజీ సీట్లను అఖిల భారత కోటాకు బదిలీ చేయాల్సి ఉంటుంది. మిగిలిన సీట్లలో మాత్రమే ఇన్‌సర్వీస్‌ కోటా (Reservation For In-service Quota)ను అమలుచేయాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది. గతంలో ప్రైవేటు వైద్యకళాశాలల నుంచి కన్వీనర్‌ కోటాకు కేటాయించిన సీట్లలోనూ ఇన్‌సర్వీస్‌ కోటా అమలయ్యేది. ఇప్పుడా విధానానికి స్వస్తి పలకాలనీ, ప్రభుత్వ కన్వీనర్‌ కోటా సీట్లకు మాత్రమే పరిమితం చేయాలని భావిస్తోంది. తద్వారా నేరుగా పీజీ వైద్యవిద్యకు సన్నద్ధమయ్యే వారికి కన్వీనర్‌ కోటాలో ఎక్కువ సీట్లు అందుబాటులో ఉంటాయని వైద్యవర్గాలు తెలిపాయి. అయితే ఇన్‌సర్వీస్‌ కోటా (Reservation For In-service Quota)ను జూడాలు మాత్రం తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నారు. దీనివల్ల మెరిట్‌ విద్యార్థులకు నష్టం వాటిల్లుతుందని వారు ఆవేదన వెలిబుచ్చారు.

