కార్తీక మాసంలో పెళ్లిళ్ల సీజన్ ప్రారంభం కావటంతో బంగారం ధరలు పెరుగుతున్నాయి (gold price hike). ఈ ఏడాది ఆగష్టు నుంచి 48 పైచిలుకు మార్కును దాటినప్పటి నుంచి బంగారం ధరల్లో స్వల్పంగా పెరగుదల, తగ్గుదల నమోదు చేస్తూ 50 వేలలోపే ఊగిసిలాడుతున్నాయి. బుధవారం ఒక్కరోజే తొమ్మిది నెలల గరిష్ఠ ధరను చేరుకుంది. ప్రస్తుతం 22 క్యారెట్ల బంగారం (22 carat gold) 45 వేల 900 వద్ద, 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం (24 carat pure gold) 50 వేల 500 ధర పలుకుతోంది. సాధారణంగా డిసెంబర్, జనవరిలో ధరలు పెరుగుతుంటాయి. కానీ ఈ ఒరవడి నవంబర్ నుంచే మొదలైందని బంగారం దుకాణం నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతం పెళ్లిళ్ల సీజన్, పండుగల కారణంగా డిమాండ్ బాగుందని, ఈ డిమాండ్ ధరల స్థిరీకరణకు దోహదం చేస్తుందని తెలిపారు.

ధరల పెరుగుదలకు కారణం ఏమిటంటే..

అనిశ్చితి పరిస్థితులు ఎప్పుడూ బంగారానికి డిమాండ్ (Demand for gold) పెంచేస్తాయి. అమెరికాలో మాంద్యం (Recession in America) పెరగటంతో పెట్టుబడిదారులు మందు జాగ్రత్తగా పసిడిని కొంటున్నారు. ఆ ప్రభావం బంగారం ధరలపై కనిపిస్తోంది. దాంతో పాటు స్పాట్ మార్కెట్లో విలువైన లోహాలకు డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉండటంతో బులియన్ వర్గాలు సైతం ప్యూచర్ కాంట్రాక్టుల్లో పసిడిలో పెట్టుబడులకు ఆసక్తిని కనబరుస్తున్నాయి. న్యూయార్క్ కమోడిటీస్ మార్కెట్లో (New York Commodities Market) ఒక దశలో ఔన్స్ బంగారం (Ounces of gold) 18 వందల 60 డాలర్ల పైచిలుకు వద్ద ట్రేడ్ అవగా, వెండి 25 డాలర్ల వద్ద నమోదైంది.

ట్రేడ్​ నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే..

అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో డాలర్ రూపాయి మారకం రేటులో మార్పులకు అనుగుణంగా దేశీయంగా బంగారం, వెండి ధరలు పెరగటం, తగ్గటం జరుగుతుంటాయి. యూఎస్ వడ్డీ రేట్లు మళ్లీ పెరగొచ్చనే అంచనాల నేపథ్యంలో మార్కెట్లో ప్రతికూలతలను ఊహించి ఇన్వెస్టర్లు అనిశ్చితి పరిస్థితుల్లో భద్రమైన పెట్టుబడి సాధనాలైన బంగారం, వెండికి ప్రాధాన్యమిస్తున్నారు. పెట్టుబడి దారుల నుంచి డిమాండ్ అధికమవటంతో అంతర్జాతీయ కమోడిటీస్ మార్కెట్‌లో ధరలు మరింత ఎగబాకాయని కారణమని ట్రేడ్ నిపుణులు తెలిపారు.

భవిష్యత్తులో మరింత పైపైకి

అమెరికాతో పాటు ప్రపంచ దేశాల్లో మాంద్యం, ధరాఘాతం ప్రభావం పెరుగుతండటంతో బంగారం, వెండి ధరలు మున్ముందు మరింత పెరగనున్నాయి. ఏటా జనవరి, ఫిబ్రవరి నెలల్లో బంగారం ధరల్లో పెరుగుదల ఉంటుంది.అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బులియన్ ర్యాలీ (Bullion Rally) మళ్లీ మొదలైనందున జౌన్స్ బంగారం వచ్చే ఏడాది నాటికి 2 వేల డాలర్ల దిశగా దూసుకెళ్లవచ్చని కమోడిటీస్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. అదే నిజమైతే ఈ ఏడాది చివరి నాటికే తులం బంగారం 52 వేల మార్కుకు చేరుకోవచ్చని అంచనాలున్నాయి.

