GHMC Struggles With Bills Due : పనులు చేస్తున్న గుత్తేదారులకు ఏడాది నుంచి జీహెచ్ఎంసీ బిల్లులు చెల్లించకపోవడంతో వారు పూర్తిగా పనులు నిలిపేశారు. కొత్త టెండర్లు పిలిచినా ఎవరూ ముందుకు రావడంలేదు. జీహెచ్ఎంసీలోని 6 సర్కిళ్లలో దాదాపు రూ.1100 కోట్లకుపైగా గుత్తేదారులకు బకాయిలు చెల్లించాల్సి ఉంది. గతంలో బకాయిల కోసం గుత్తేదారులు ధర్నా చేస్తే రూ.300 కోట్ల వరకు విడుదల చేశారు.

GHMC Struggling With Funds : తాజాగా కాలనీల్లో పూర్తి చేసిన పనులకు రూ.700 కోట్లు, రెండు పడక గదుల ఇళ్లకు రూ.400 కోట్ల మేర బకాయిలు చెల్లించాల్సి ఉంది. చార్మినార్, ఉప్పల్, ఎల్బీనగర్, ఖైరతాబాద్, కాప్రా సర్కిళ్లలోని అనేక కాలనీల్లో సీసీరోడ్లు, పైపులైన్ పనులు నిలిచిపోయాయి. గుంతలు పడిన రోడ్లు దర్శనమిస్తున్నాయి. కమ్యూనిటి హాల్స్ నిర్మాణాలు, చిన్నచిన్న నాలాల విస్తరణ పనులు నిలిచిపోయాయి.

GHMC Proposed a New Policy in Payment of Bills : బ్యాంకు ద్వారా ట్రేడ్స్ విధానంలో గుత్తే దారులకు బిల్లులు చెల్లించాలని నిర్ణయించింది. బిల్లు మంజూరైన నాటి నుంచి నిధులు విడుదల చేసే రోజువరకు 7.7 శాతం వడ్డీని మినహాయించుకొని మిగిలిన మొత్తాన్ని గుత్తేదారుల ఖాతాలో జమ చేయాలని ప్రతిపాదించింది. గుత్తేదారులు ముందుకొస్తే మొత్తం బకాయిలకు ఇదే పద్ధతిలో నిధులు సమకూరుస్తామని జీహెచ్ఎంసీ ఆర్థిక విభాగం అధికారులు వివరించారు.