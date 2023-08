పుడమితల్లిని వీడి వెళ్తున్న ప్రజాగాయకుడు.. అంతిమయాత్రలో భారీగా పాల్గొన్న అభిమానులు

Gaddar Final Journey : నడుముకు తెల్లటిపంచె, ఒంటిపై నల్లటి గొంగడి, కాళ్లకు గజ్జెలు, చేతికి కడియాలు, తలకగు ఎర్రటి వస్త్రంతో గద్దర్ ఎక్కడికి వెళ్లినా ప్రత్యేకంగా కనిపించేవారు. ఒగ్గుకథ, బుర్రకథ, ఎల్లమ్మ కథలను ప్రజలకు చెప్పే కళాకారుడిగా సాంస్కృతిక చైతన్యాన్ని ప్రారంభించిన గద్దర్.. క్రమంగా ప్రజలు ఇతివృత్తంగా ఉండే సమస్యలు, వివక్షపై కలం ఝళిపించారు. కుటుంబ నియంత్రణ, అస్పృశ్యత, ప్రపంచీకరణ ప్రభావం, కుల వివక్ష, దోపిడీ, వెనుకబాటు తనం, పల్లెల అమాయకత్వంపై అనేక రూపాల్లో ఎన్నో పాటలు పాడారు.

Folk Singer Gaddar Final Journey : పాటనే ఆయుధంగా చేసుకుని.. సమాజంలో దోపిడి, అసమానతలపై చివరి దాకా పోరాడి దేశంలోనే అత్యంత ప్రభావవంతమైన విప్లవ గాయకుల్లో అగ్రగణ్యునిగా పేరొందిన అభినవ వాగ్గేయకారుడికి అభిమానలోకం విప్లవ జోహార్లు పలికింది. గజ్జెకట్టి ఆడి, పాడి జనాన్ని ఉర్రూతలూగిస్తూ 5 దశాబ్దాలుగా ప్రతి తెలుగు ఇంటికి సుపరిచితమైన గద్దర్‌ కడసారి చూపు కోసం వేలాదిగా జనం సందోహం తరలివచ్చింది.

Gaddar Last Rites with Official Ceremonies : హైదరాబాద్‌ ఎల్బీ స్టేడియంలో సందర్శనార్థం ఉంచిన గద్దర్‌ భౌతికకాయానికి రాజకీయ, సినీ ప్రముఖులు నివాళులర్పించారు. కేంద్రమంత్రి, బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కిషన్‌రెడ్డి, సభాపతి పోచారం శ్రీనివాస్‌రెడ్డి, సుప్రీంకోర్టు విశ్రాంత ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ ఎన్‌వి రమణ, రాష్ట్ర మంత్రులు ఎర్రబెల్లి దయాకర్‌రావు, సబితా ఇంద్రారెడ్డి, తలసాని శ్రీనివాస్‌ యాదవ్‌, ఇంద్రకరణ్‌రెడ్డి, నిరంజన్‌రెడ్డి.. ఏపీ మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ, కాంగ్రెస్‌ నేతలు మాణిక్‌రావ్‌ ఠాక్రే, రేవంత్‌రెడ్డి, భట్టి విక్రమార్క, కోమటిరెడ్డి వెంకట్‌రెడ్డి, జానారెడ్డి, శ్రీధర్‌బాబు, వీహెచ్​, బీజపీ నేతలు రఘునందన్‌రావు, మేయర్‌ విజయలక్ష్మి, వామపక్షాల నేతలు తమ్మినేని వీరభద్రం, కూనంనేని సాంబశివరావు, విమలక్క, సినీ ప్రముఖులు పరుచూరి గోపాలకృష్ణ, మోహన్‌బాబు, మనోజ్‌, నాగబాబు, నిహారిక, అలీ, ఎన్‌శంకర్‌తో పాటు అనేక కవులు, కళాకారులు, అభిమానులు వేలాదిగా తరలివచ్చి గద్దర్‌కు నివాళి అర్పించారు. గద్దర్‌ పోరాటం, ఆయనతో ఉన్న అనుబంధాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు.

Huge Crowd at Gaddar Final Journey : కళాకారుల ఆటాపాటల మధ్య ఎల్బీస్టేడియం నుంచి గద్దర్‌ అంతిమయాత్ర ప్రారంభమైంది. డప్పు దరువులు జానపద కళాకారుల ఆటపాటలతో గన్‌పార్కు అమరవీరుల స్తూపం వద్దకు చేరుకున్న గద్దర్ అంతిమ యాత్ర.. బషీర్ బాగ్ మీదుగా ట్యాంక్ బండ్ మీదుగా తరలివెళ్తోంది. గద్దర్‌ అంతిమయాత్ర సందర్భంగా వివిధ ప్రాంతాల నుంచి తరలివచ్చిన జనంతో.. గన్‌పార్కు పరిసర ప్రాంతాలు జనసంద్రంగా మారాయి.