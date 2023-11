EVM Distribution Process Begins in Telangana : తెలంగాణలో అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల వారీగా ఈవీఎంల కేటాయింపుపై కసరత్తు.. బుధవారంలోగా పూర్తి చేయాలని అధికారులకు ఎన్నికల సంఘం స్పష్టం (Election Commission) చేసింది. ప్రతి నియోజకవర్గానికి కంట్రోల్‌ యూనిట్లు, బ్యాలెట్లు వీవీప్యాట్‌ల పంపిణీ ప్రక్రియను.. 78 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో చేపట్టామని ఓ ప్రకటనలో తెలిపింది. ఎన్నికల పరిశీలకుల సమక్షంలో వాటి తొలిదశ తనిఖీలు పూర్తి చేసిన తర్వాత కేటాయిస్తున్నామని చెప్పింది. మరో 41 నియోజకవర్గాల్లో అభ్యర్థులు ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉండటంతో అదనపు బ్యాలెట్‌ యూనిట్లు పంపామని పేర్కొంది. అక్కడ కూడా తొలి విడత తనిఖీలు పూర్తి చేసి కేటాయించాలని చెప్పామని వెల్లడించింది.

Huge Amount Of Money Seized in Telangana During Election Code : ఎన్నికల తనిఖీల్లో ఇప్పటి వరకు రూ.603 కోట్ల విలువైన నగదు, వస్తువులను స్వాధీనం చేసుకున్నామని అధికారులు తెలిపారు. అందులో నగదు రూ.214 కోట్లు కాగా.. బంగారు, ఆభరణాల విలువ రూ.179 కోట్లని చెప్పారు. రూ.96 కోట్ల మద్యం, రూ.34 కోట్ల డ్రగ్స్, రూ.78 కోట్ల విలువైన ఇతర వస్తువులు పట్టుబడ్డాయని అధికారులు వివరించారు.