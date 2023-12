CP Srinivas Reddy Meeting With Officers in Hyderabad : ఒక్క నేరస్థుడికి శిక్ష పడితే నేరం చేయాలనుకునే 100 మందిలో భయం వస్తుందని హైదరాబాద్ సీపీ కొత్తకోట శ్రీనివాసరెడ్డి అన్నారు. హైదరాబాద్‌లోని కమిషనరేట్‌లో ఉన్నతాధికారులు, పోలీస్ సిబ్బందితో ఆయన సమావేశం అయ్యారు. పోలీస్ స్టేషన్‌కి వచ్చి ఫిర్యాదు చేసే వారితో గౌరవంగా వ్యవహరించాలని తెలిపారు. వారి ఫిర్యాదులపై పారదర్శకంగా విచారణ జరపించాలని సూచించారు.

CP Srinivas Reddy Instructions to Officers : భాగ్యనగరంలో ట్రాఫిక్ సమస్య తీర్చేందుకు కృషి చేయాలని సీపీ శ్రీనివాసరెడ్డి తెలిపారు. ఈ సమస్యను పరిష్కరించేందుకు అవసరమైన ప్రణాళిల(Plan For Control Traffic in Hyderabad)కు సిద్దం చేయాలని ఆదేశించారు. మాదకద్రవ్యాలతో పాటు డ్రగ్స్‌ ఇతర నిషేధ వస్తువులు నగరంలోకి రాకుండా కట్టుదిట్టమైన చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. పోలీస్‌ స్టేషన్‌లో ఉన్న కేసులు దర్యాప్తు వేగంగా చేసి, నిందితులకు శిక్ష పడేలా చేయాలని విజ్ఞాప్తి చేశారు.