Revanth Reddy on Telangana Development : నాగ్‌పుర్‌ హైవేపై కండ్లకోయ సమీపంలోని ప్యారడైజ్‌ జంక్షన్‌ నుంచి అవుటర్‌ రింగ్‌ రోడ్డు వరకు 18.30 కిలోమీటర్ల ఎలివేటెడ్‌ కారిడార్‌ను ప్రతిపాదించామని రక్షణ మంత్రి దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. అందులో 12.68 కిలోమీటర్ల మేర 6 వరుసల ఎలివేటెడ్‌ కారిడార్‌ ఉంటుందని, దానికి 4 ప్రాంతాల్లో ప్రవేశ, నిష్క్రమణ మార్గాలు, మెట్రో కోసం డబుల్‌ డెక్కర్‌ కారిడార్‌ నిర్మాణం(Double Dekkar Caridor For Metro in Hyderabad) చేపట్టడానికి 56 ఎకరాల రక్షణ శాఖ భూమిని బదలాయించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. సైనిక పాఠశాల ఏర్పాటు చేయాలనీ కోరారు. రాజ్‌నాథ్‌ సానుకూలంగా స్పందించారు.