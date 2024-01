Indore And Surat The Cleanest Cities In The Country : దేశంలోనే అత్యంత పరిశుభ్రమైన నగరాలుగా ఇందౌర్, సూరత్ నిలిచాయి. ఈ మేరకు 2023 సంవత్సరానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించిన స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ్ అవార్డుల జాబితాలో తొలి స్థానం సంపాదించాయి. నవీ ముంబయి మూడో స్థానంలో నిలిచింది. బెస్ట్ పెర్ఫార్మింగ్ స్టేట్స్ కేటగిరీలో మహారాష్ట్ర తొలి స్థానంలో నిలవగా మధ్యప్రదేశ్, ఛత్తీస్​గఢ్ ఆ తర్వాతి ర్యాంకులు దక్కించుకున్నాయి. మధ్యప్రదేశ్​లోని ఇందౌర్ నగరం (Indore Cleanest City Award) అత్యంత పరిశుభ్ర నగరంగా రికార్డుకెక్కడం ఇది వరుసగా ఏడోసారి కావడం విశేషం. ఈసారి ఇందౌర్​కు తోడుగా గుజరాత్​లోని సూరత్ సైతం తొలి ర్యాంకు దక్కించుకుంది.