Dharna on the issues of transport workers : ఆటో, క్యాబ్ ఛార్జీలను పెంచకపోవడంతో పాటు రవాణారంగ కార్మికుల సమస్యల పట్ల వివక్షత చూపిన బీఆర్ఎస్​ను చిత్తుగా ఓడిస్తామని తెలంగాణ మోటార్ ట్రాన్స్​పోర్ట్ యూనియన్ హెచ్చరించింది. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తరువాత పెట్రోల్​, డీజిల్, గ్యాస్ ధరలు వందశాతం పెరిగినా ఇప్పటి వరకూ కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ఆటో,క్యాబ్ ఛార్జీలను పెంచలేదని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.