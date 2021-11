ఆంధ్రప్రదేశ్​లోని అనంతపురం జిల్లా(Anantapur district) కదిరిలో విషాదం చోటు చేసుకుంది. రెండు భవనాలు (Two buildings collapse in ap) కూలిపోయిన (Two buildings collapse in ap) ఘటనలో ఇద్దరు చిన్నారు మృతి చెందారు. కదరిలోని పాత ఛైర్మన్ వీధిలో రెండు భవనాలు (Two buildings collapse in ap) కూలిపోయాయి. మొదట రెండంతస్తుల భవనం.. మరో భవనంపై పడడంతో.. రెండు భవనాలు (Two buildings collapse in ap) నేలమట్టమయ్యాయి. శిథిలాల కింద 11 మంది చిక్కుకున్నారు.

సమాచారం అందుకున్న అధికారులు ఘటనస్థలానికి చేరుకున్నారు. జేసీబీల సహాయంతో శిథిలాలను తొలగించి నలుగురిని సురక్షితంగా బయటకు తీశారు. ఇద్దరు చిన్నారులు మృతి చెందినట్లు గుర్తించారు. మిగిలిన వారి కోసం సహాయక చర్యలు కొనసాగిస్తున్నారు. ఇటీవల కురుస్తున్న భారీ వర్షాల (heavy rainfall in andhrapradesh) కారణంగా భవనాలు కూలినట్లు స్థానికులు అనుమానిస్తున్నారు.

ఇవీ చూడండి: