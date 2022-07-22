Bandi sanjay tweet: 'ఈడీ విచారణ అనగానే ట్విటర్ టిల్లుకు భయం పట్టుకుంది'
Bandi sanjay tweet: 'ఈడీ విచారణ అనగానే ట్విటర్ టిల్లుకు భయం పట్టుకుంది'
Bandi sanjay tweet: ప్రధానమంత్రికి ట్యాగ్ చేస్తూ కేటీఆర్ చేసిన ట్వీట్కు భాజపా రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ పరోక్షంగా కౌంటర్ ఇచ్చారు. కేటీఆర్ను ట్విటర్ టిల్లుగా అభివర్ణిస్తూ బండి సంజయ్ ట్వీట్ చేశారు. ఈడీ విచారణ అనగానే ట్విటర్ టిల్లుకు భయం పట్టుకుందంటూ ఎద్దేవా చేశారు. ఆందోళన ఎక్కువైతే యోగా చేయడం మంచిదని హితవు పలికారు. దర్యాప్తు సంస్థలు తలుపు తట్టే వరకు ఊపిరి పీల్చుకోమన్నారు.
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The signs of fear among robbers especially Twitter Tillu, is at all time high...— Bandi Sanjay Kumar (@bandisanjay_bjp) July 22, 2022
Yoga is good for people experiencing anxiety... Suggest to inhale and exhale until investigative agencies knock your door.#TwitterTillu
అసలేం జరిగిదంటే: ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరక్టరేట్ అధినేతగా భాజపా రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ ను నియమించినందుకు ప్రధాని మోదీకి ధన్యవాదాలు అంటూ మంత్రి కేటీఆర్ వ్యంగ్యంగా స్పందించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం, భాజపాపై కేటీఆర్ పలు అంశాలపై ట్విటర్లో తనదైన శైలిలో స్పందించారు. కేసీఆర్ కూడా ఈడీ, సీబీఐ విచారణను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని బండి సంజయ్ చేసిన వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలో ప్రధానిని ఉద్దేశిస్తూ కేటీఆర్ ట్వీట్ చేశారు.
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Dear @PMOIndia— KTR (@KTRTRS) July 22, 2022
Thanks for appointing your BJP state president Sri BS Kumar as the Chief of ED also 👏👏
Now we realise double engine that runs this country is actually “Modi & ED” #ModiGovt pic.twitter.com/IlyOcbh9ty
దేశంలో ఉన్న డబుల్ ఇంజిన్ అంటే మోదీ, ఈడీ అని అర్థమైందని వ్యాఖ్యానించారు. అటు ఆదాని అంశంపైనా కేటీఆర్ స్పందించారు. ప్రపంచ పేదరిక రాజధానిగా భారతదేశం.. నైజీరియాను అధిగమించిందని తెలిపారు. ఇదే సమయంలో అదాని.. బిల్గేట్స్ను దాటి మరీ ప్రపంచంలోనే నాలుగో ధనవంతుడయ్యారని పేర్కొన్నారు. ఇవి దేశానికి సంబంధించి రెండు కఠోర వాస్తవాలు అని అన్నారు.
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Harsh reality of 2 Indias 👇— KTR (@KTRTRS) July 22, 2022
❇️ India overtakes Nigeria as the world’s poverty capital
❇️ Adani becomes 4th richest in the world overtaking Bill Gates#ModiGovt #Priorities pic.twitter.com/5B2OoE2ce3
ఇవీ చదవండి: మోదీజీ థ్యాంక్స్.. ఈడీ చీఫ్గా బండిని నియమించినందుకు..: కేటీఆర్
భూమి కోసం ఒకరు.. భాష కోసం మరొకరు.. ఇద్దరు వృద్ధుల వినూత్న నిరసన