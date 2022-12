Daughter in Law sexually abused by Her uncle: తండ్రి తర్వాత తండ్రిలా చూసుకోవాల్సిన మామ... లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడుతున్నాడని ఓ మహిళ రాష్ట్ర మానవ హక్కుల కమిషన్​ను ఆశ్రయించింది. కొడుకు భార్యపై లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడుతున్న తన మామపై చర్యలు తీసుకొని తనకు న్యాయం చేయాలని బాధితురాలు ఫిర్యాదు చేసింది. గోల్కొండ రిసాలబజార్​కు చెందిన ఖలిక్ హైమద్.. తన కుమారుడికి బంధువుల అమ్మాయిని ఇచ్చి 2020లో వివాహం చేశాడు.

మామ వేధిస్తున్నాడని మానవ హక్కుల కమీషన్​లో ఫిర్యాదు చేసిన మహిళ

వివాహం అయినప్పటి నుంచి తనపై మనసు తనపై మనసు పడ్డ మామ తరచుగా లైంగిక వేధింపులకు గురిచేస్తున్నాడని ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. ఈ విషయం ఎవరికి చెప్పినా చంపుతానని వేధిస్తున్నాడని తన భర్తకు తెలిపి స్థానికంగా ఉన్న గోల్కొండ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసినా తన మామపై పోలీసులు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదని వాపోయింది. తన ఇద్దరు కూతుర్లను, తన భర్తను తరచుగా వేధిస్తూ.. చంపుతానని బెదిరిస్తున్న మామ నుంచి రక్షణ కల్పించాలని హెచ్​ఆర్​సీని బాధిత మహిళ వేడుకుంది.

" బాధితురాలిపై మామ తరచూ ఆత్యాచారయత్నం చేశాడు. ఎవరికైనా చెబితే చంపేస్తానని బెదిరించాడు. ఆ మహిళ గోల్కొండ పోలీసులను ఆశ్రయించినా వాళ్లు పట్టించుకోలేదు. దానితో మానవహక్కుల కమిషన్​లో ఫిర్యాదు చేసింది."- న్యాయవాది

