How to Watch World Cup 2023 Live Matches for Free : అభిమానులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న వన్డే ప్రపంచ కప్‌ 2023 (World Cup 2023) మెగా టోర్నీ వచ్చేసింది. క్రికెట్ అభిమానులకు ఎఁతో ఇష్టమైన ఈ పండగ.. ఇవాళ్టి(అక్టోబర్ 5) నుంచే ప్రారంభం అవుతోంది. ఇప్పటికే 1983లో కపిల్ దేవ్ నేతృత్వంలో మొదటిసారి, 2011లో ధోనిసేన నాయకత్వంలో రెండోసారి వన్డే ప్రపంచకప్​ను ముద్దాడిన టీమిండియా.. ఇప్పుడు రోహిత్ కెప్టెన్సీలో ముచ్చటగా మూడోసారి అందుకోవాలని చూస్తోంది.

ODI World Cup 2023 Latest Update : వన్డే ప్రపంచకప్ 2023 మెగా టోర్నీలో భాగంగా తొలి మ్యాచ్ నేడు అహ్మదాబాద్​లోని నరేంద్ర మోదీ స్టేడియంలో డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ ఇంగ్లండ్, న్యూజిలాండ్ జట్ల మధ్య జరగనుంది. ఈ ప్రపంచ కప్​లో నాకౌట్​ మ్యాచ్​లతో కలిపి మొత్తం 48 మ్యాచ్​లు జరగనున్నాయి. వీటిలో 45 లీగ్ మ్యాచ్​లు ఉంటాయి. ఈ మ్యాచ్​లన్నీ భారత్​లోని 10 వేదికల్లో నిర్వహించనున్నారు. నవంబర్ 19న ఆదివారం జరిగే ఫైనల్ మ్యాచ్​తో ఈ మెగా టోర్నీకి ఎండ్ కార్డు పడుతుంది. మరి ఈ మెగా టోర్నీ ఆసాంతం.. స్మార్ట్​ఫోన్​లలో(Smart Phones) ఉచితంగా ఎలా చూడవచ్చో తెలుసుకుందాం.

How to Watch World Cup 2023 Live Matches on Mobiles : ఈ మహా సంగ్రామంలో.. భారత్ తన తొలి మ్యాచ్​ అక్టోబర్ 8న ఆస్ట్రేలియాతో ఆడనుంది. ఇక ప్రతిఒక్కరూ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూసే ఇండియా Vs పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ అక్టోబర్ 14న జరగనుంది. వీటితో పాటు భారత్​ మరికొన్ని లీగ్ మ్యాచ్​లు ఆడనుంది. అయితే.. ఈ వన్డే వరల్డ్ కప్ మ్యాచ్​లన్నీ ఇండియాలో స్టార్ స్పోర్ట్స్ నెట్​వర్క్ ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేస్తోంది. అదే మీరు మొబైల్​లో చూడాలంటే డిస్నీ+హాట్​స్టార్(Disney+Hotstar)​లో ఈ మ్యాచ్​లు ఉచితంగా ప్రత్యక్ష ప్రసారం అవుతాయి. ఈ ప్లాట్​ఫారమ్ తన మొబైల్ యాప్, అధికారిక వెబ్​సైట్​లో ఈ టోర్నమెంట్​ను ప్రదర్శించడానికి ప్రత్యేకమైన డిజిటల్ హక్కులను కలిగి ఉంది. యాప్ ద్వారా మాత్రమే ఉచిత లైవ్ స్ట్రీమింగ్ అందుబాటులో ఉంటుంది.

అదే ల్యాప్‌టాప్/పీసీ లేదా స్మార్ట్ టీవీలో మ్యాచ్‌లను చూడటానికి ఇష్టపడే వీక్షకులు సబ్‌స్క్రిప్షన్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. మొబైల్ ఫోన్‌లలో ఆన్‌లైన్ మ్యాచ్ స్ట్రీమింగ్ ఉచితం అయినప్పటికీ, రిజల్యూషన్ కేవలం HD నాణ్యతకు పరిమితం చేయబడుతుందనే విషయం గమనించాలి. అయితే వీటిని మొబైల్​లో ఉచితంగా ఏ విధంగా చూడవచ్చో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

How to Watch ODI World Cup Live Matches in Android and iPhone :

ఆండ్రాయిడ్, ఐఫోన్‌లలో ICC ప్రపంచ కప్ మ్యాచ్‌లను ఉచితంగా లైవ్​లో ఎలా చూడవచ్చంటే..?

మొదట మీరు డిస్నీ ప్లస్ హాట్‌స్టార్‌ని ప్లే స్టోర్ లేదా యాప్ స్టోర్ నుంచి డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవాలి.

ఆ తర్వాత Disney+ Hotstar యాప్‌ని ఓపెన్ చేసి.. లైవ్ మ్యాచ్ అయితే ఎగువన ఉన్న బ్యానర్‌ని ఎంచుకోవాలి.

ఆ తర్వాత ‘స్పోర్ట్స్’ ట్యాబ్‌ను నొక్కడం ద్వారా మీరు మ్యాచ్ లైవ్ స్ట్రీమ్‌లను యాక్సెస్ చేయవచ్చు.

అలాగే మీరు Disney+ Hotstar సబ్‌స్క్రిప్షన్‌ని కలిగి ఉన్నట్లయితే, మీ మొబైల్ నంబర్‌తో లాగిన్ అయ్యి Hotstar వెబ్‌సైట్ ద్వారా ల్యాప్‌టాప్ లేదా PCలో మ్యాచ్‌లను వీక్షించవచ్చు.

స్మార్ట్​ టీవీలో వన్డే వరల్డ్ కప్ 2023 మ్యాచ్​లు ఎలా వీక్షించాలంటే..?

How to Watch ODI World Cup Live Matches in Smart Tvs : మొదట స్మార్ట్ టీవీ ఉన్నవారు తమ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌లో అందుబాటులో ఉన్న సంబంధిత యాప్ స్టోర్‌ల ద్వారా అధికారిక డిస్నీ ప్లస్ హాట్‌స్టార్ యాప్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత దానికి సంబంధించిన వివిధ ప్లాన్​లు మీకు కనిపిస్తాయి. అప్పుడు వాటిలో మీకు నచ్చిన ప్యాక్​ను కొని​ ఈ మ్యాచ్​లను చూడవచ్చు. ICC వన్డే ప్రపంచ కప్ 2023 మ్యాచ్​లు తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీష్, తమిళం, కన్నడ భాషలలో లైవ్ స్ట్రీమింగ్ అవుతాయి.

స్మార్ట్ టీవీ ద్వారా ODI ప్రపంచ కప్‌ మ్యాచ్‌లను ఆస్వాదించడానికి సభ్యత్వాలిలా..

డిస్నీ ప్లస్ హాట్‌స్టార్ సూపర్ : రూ.299తో 3 నెలలకు, 899 రూపాయలతో 12 నెలలకు అందిస్తున్న ఈ ప్లాన్స్​తో పూర్తి HD వీడియో నాణ్యతతో చలనచిత్రాలు, ఈ వరల్డ్ కప్ మ్యాచ్​లు చూడవచ్చు. అలాగే గరిష్ఠంగా 2 డివైజ్​లకు లాగిన్ అవ్వొచ్చు. అదేవిధంగా డాల్బీ అట్మాస్ సౌండ్‌కి సపోర్ట్ చేస్తుంది.