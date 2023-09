అసలు ఈ డ్రెస్సేజ్​ ఏంటి..

What Is Dressage In Equestrian : డ్రెస్సేజ్​ అనే ఫ్రెంచ్‌ పదానికి ఇంగ్లిష్‌లో ట్రైనింగ్​ అని అర్థం. ఇక ఈ ఈవెంట్​లో రైడర్‌ తన గుర్రానికి ఏవిధమైన శిక్షణ ఇచ్చాడు.. గుర్రానికి తనకి మధ్య కోఆర్డినేషన్‌ ఎలా ఉందన్న అంశాలను గమనిస్తారు. తాజాగా జరిగిన డ్రెసాజ్‌ ఈవెంట్‌ ఫైనల్స్​లో అనుష్‌ సూచనల(మ్యూజిక్‌)కు తగినట్లుగా ఎట్రో పర్ఫెక్ట్‌ సింక్‌లో ప్రదర్శన ఇచ్చింది. దీంతో ఇంప్రెస్‌ అయిన న్యాయనిర్ణేతలు అనుష్‌, ఎట్రోల మధ్య సమన్వయం చక్కగా ఉండటం వల్ల ఈ ద్వయానికి పతకాన్ని ఖరారు చేశారు. ఈ క్రమంలో 73.030 స్కోరు చేసిన అనుష్‌ అగర్వాలాకు కాంస్యం లభించింది. ఈ ఈవెంట్​లో మలేసియాకు చెందిన బిన్‌ మహ్మద్‌ పసిడిని ముద్దాడగా.. హాంకాంగ్‌ ప్లేయర్‌ జాక్వెలిన్‌ వింగ్‌ యింగ్‌ రజతాన్ని అందుకుంది.