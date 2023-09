Pink WhatsApp Scam Latest Updates: టెక్నాలజీ రోజు రోజుకూ విస్తరిస్తుండడంతో.. మొబైల్ అప్లికేషన్స్​ ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ అవుతున్నాయి. వాట్సాప్ కూడా అప్డేట్స్ ఇస్తూనే ఉంటుంది. అయితే.. ఇప్పుడో భారీ అప్డేట్ వచ్చిందని ప్రచారం సాగుతోంది. అదే ఐకాన్ కలర్ ఛేంజ్. వాట్సాప్ ఐకాన్ గ్రీన్ కలర్ లో ఉంటుందన్న సంగతి తెలిసిందే. కానీ.. కొందరు కేటుగాళ్లు వాట్సాప్ కలర్ మారిపోయిందని.. వెంటనే కొత్త యాప్​ను డౌన్​లోడ్ చేసుకోవాలని మేసేజ్ లు పంపిస్తున్నారు.

Mumbai Police Alert to WhatsApp Users: ఇటీవల ముంబై పోలీసులు.. పబ్లిక్ అడ్వైజరీలో పింక్​ వాట్సాప్​(Pink Whatsapp) అనే వైరల్ వాట్సాప్ మెసేజ్ గురించి పలు సూచనలు జారీ చేశారు. ఈ ప్లాట్‌ఫారమ్‌తో లింక్ చేసిన కొత్త స్కామ్ గురించి హెచ్చరించారు.

పింక్ వాట్సాప్ స్కామ్ అంటే ఏంటి..? :

What is Pink Whatsapp Scam:

వాట్సాప్ కలర్ మారిపోయిందని.. కొత్తది డౌన్ లోడ్ చేసుకోవాలని పంపించే లింక్ పై క్లిక్ చేస్తే.. వెంటనే డూప్లికేట్ సైట్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఫోన్లో యాప్​ డౌన్లోడ్ అవుతుంది. వాట్సాప్​లో మాదిరిగానే ఇందులోనూ ఫీచర్స్ ఉంటాయి. యాప్ ఓపెన్ చేయగానే మొబైల్​ నెంబర్ ద్వారా లాగిన్ అవ్వమని అడుగుతుంది. సాధారణ వాట్సాప్ మాదిరిగానే ఇందులోని ఫోన్​ నెంబర్లు, ఫొటోస్, లొకేషన్ అలో(Allow) చేయమని అడుగుతుంది. వెంటనే వాట్సాప్ పేమెంట్స్ కూడా లాగిన్ అవ్వమని అడుగుతుంది. ఇలా అన్నింటినీ ఎనేబుల్ చేసిన తర్వాత పూర్తి వాట్సాప్ అందుబాటులోకి వస్తుంది. పింక్ వాట్సాప్ డౌన్ లోడ్ అయినా తర్వాత .. అప్పుడప్పుడు హ్యాంగ్ అవుతుంది. మీకు తెలియని వ్యక్తుల చాట్స్, మీరు మెసేజ్​ చేయకపోయినా బయట వ్యక్తుల నంబర్లు అందులో కనిపిస్తుంటాయి. అప్పుడప్పుడు కొన్ని అశ్లీల వీడియోలు, ఫోటోలు దర్శనమిస్తుంటాయి. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే.. మీ ఫోన్ మొత్తం హ్యాకర్ల అధీనంలో ఉంటుంది.

పింక్ వాట్సాప్ స్కామ్ నుంచి ఎలా సేఫ్‌గా ఉండాలంటే? :

How to be Safe From Pink WhatsApp Scam: వాట్సాప్ వినియోగదారులు వైరల్ పింక్ వాట్సాప్ స్కామ్‌ బారిన పడకుండా ఎలా నిరోధించవచ్చో పోలీసులు అనేక సూచనలు చేస్తున్నారు.

మీ మొబైల్‌లో పింక్ యాప్ ఉంటే.. వెంటనే దాన్ని అన్‌ఇన్‌స్టాల్ చేయండి.

అన్‌ఇన్‌స్టాల్ చేసేందుకు సెట్టింగ్స్​లోకి వెళ్లి.. యాప్స్​(Apps) ఆప్షన్​పై క్లిక్​ చేసి WhatsApp(Pink Logo)కి నావిగేట్ చేసి అన్‌ఇన్‌స్టాల్ చేయండి.

బ్యాంక్ పేమెంట్స్​తో ఆ వాట్సాప్ నంబర్ లింక్ అయి ఉంటే.. బ్యాలెన్స్ చెక్ చేసుకోండి.

ఒకవేళ అందులో డబ్బులు పోయినట్లు గుర్తిస్తే వెంటనే సిటిజన్ ఫైనాన్షియల్ ఫ్రాడ్ మేనేజ్మెంట్ నెంబర్ 1930 కి కాల్ చేసి ఫిర్యాదు చేయండి.

మీరు అథెంటికేషన్ ధృవీకరించనంత వరకు తెలియని లింక్‌లపై క్లిక్ చేయకుండా ఉండండి.

Google Play స్టోర్ లేదా iOS యాప్ స్టోర్ లేదా చట్టబద్ధమైన వెబ్‌సైట్‌ల నుంచి మాత్రమే యాప్‌లను ఇన్‌స్టాల్ లేదా అప్‌డేట్ చేయండి.

లాగిన్ వివరాలు, పాస్‌వర్డ్‌లు, క్రెడిట్ లేదా డెబిట్ కార్డ్ వివరాలు, సమాచారం వంటి మీ పర్సనల్​ వివరాలు లేదా ఆర్థిక సమాచారాన్ని ఎవరైనా ఆన్‌లైన్‌లో దుర్వినియోగం చేసే అవకాశం ఉన్నందున షేర్ చేయడం మానుకోండి.

