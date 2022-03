Nothing phone 1 features: ట్రాన్సపరెంట్ డిజైన్‌ ఇయర్‌బడ్స్‌తో వినియోగదారులను ఆకర్షించిన నథింగ్‌ (Nothing) కంపెనీ.. కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను మార్కెట్లోకి విడుదల చేయబోతున్నట్లు ప్రకటించింది. నథింగ్ ఫోన్‌ 1 (Nothing Phone 1) పేరిట తీసుకొస్తున్న ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను కూడా ట్రాన్సపరెంట్‌గా తీర్చిదిద్దారు. ఈ ఫోన్‌ను యాపిల్‌ ఐఫోన్‌కు ప్రత్యామ్నాయంగా తీసుకొస్తున్నట్లు నథింగ్‌ కంపెనీ వ్యవస్థాపకుడు కార్ల్‌ పై తెలిపారు. ఇందులో క్వాల్‌కామ్‌ ప్రాసెసర్‌ను ఉపయోగించినట్లు వెల్లడించారు. అలానే ఈ ఫోన్‌ ఆండ్రాయిడ్‌ ఆధారిత నథింగ్ ఓఎస్‌తో పనిచేస్తుందని చెప్పారు. నథింగ్ ఓఎస్‌ ఇతర ఆండ్రాయిడ్ ఓఎస్‌ల కంటే వేగంగా, మెరుగ్గా ఉంటుందని తెలిపారు.

ఈ ఫోన్‌లో ప్రకటనలు కూడా ఉండవని సమాచారం. అయితే నథింగ్‌ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను 2022 వేసవిలో విడుదల చేస్తామన్న కార్ల్‌.. కచ్చితమైన విడుదల తేదీని మాత్రం ప్రకటించలేదు. నథింగ్ ఫోన్‌ 1ను ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ ఈ-కామర్స్‌ సంస్థ ద్వారా మార్కెట్లోకి విడుదల చేయనున్నట్లు సమాచారం. ఈ ఫోన్‌ ధరపై కూడా కంపెనీ ఎలాంటి ప్రకటనా చేయలేదు. యూజర్లకు అత్యాధునిక సాంకేతికత, మెరుగైన పనితీరు, విభిన్నమైన డిజైన్‌, కచ్చితమైన ఆండ్రాయిడ్ వినియోగాన్ని అందిచడమే లక్ష్యంగా ఈ ఫోన్‌ను తీసుకొస్తున్నట్లు కంపెనీ ఓ ప్రకటనలో తెలిపింది. ఐఫోన్‌కు ప్రత్యామ్నాయంగా తీసుకొస్తున్నామని చెబుతుండటం వల్ల ధర కూడా ఐఫోన్‌తో సమానంగా ఉంటుందా? లేక సామాన్యుడికి అందుబాటు ధరలో ఉంటుందా? అనేది తెలియాల్సి ఉంది.