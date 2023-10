How to Turn off Business Ads in Google Maps in Mobiles : తెలియని అడ్రస్​కు వెళ్లాలంటే.. ఎవర్నో అడగాల్సిన పనిలేదు. "జై గూగుల్ మాత" అంటూ గూగుల్ మ్యాప్స్(Google Maps) చూసుకుంటూ వెళ్లిపోతున్నారు అందరూ. అయితే.. గూగుల్ మ్యాప్స్ ఆన్​ చేసుకుని వెళ్తుంటే మధ్యలో వచ్చే బిజినెస్, ఇతర యాడ్స్(Business Ads) ఇబ్బంది పెడుతుంటాయి. అప్పుడు.. ద్విచక్రవాహనదారులైతే బండి పక్కన ఆపి, వాటిని స్కిప్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇది చాలా మంది ఎదుర్కొనే ప్రాబ్లమ్. అయితే.. ఇక్కడ మేము చెప్పే సెట్టింగ్స్​ ఓసారి మీ ఫోన్​లో యాక్టివేట్ చేసుకుంటే చాలు. చూద్దామన్నా మీకు యాడ్స్ కనిపించవు. ఇంతకీ ఆ సెట్టింగ్స్ ఏంటి? ఎలా వాటిని సెట్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Turn Off Business Ads in Google Maps in Telugu :

Google మ్యాప్స్‌లో వ్యాపార ప్రకటనలను ఎలా ఆఫ్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం..

ముందుగా మీ Android ఫోన్‌లో సెట్టింగ్‌లను ఓపెన్ చేయాలి.

ఆ తర్వాత కిందికి స్క్రోల్ చేసి Googleపై క్లిక్ చేయాలి.

అనంతరం మీరు Google Mapsతో ఉపయోగించే Google అకౌంట్​ను ఎంచుకోవాలి.

ఆ తర్వాత కిందికి స్క్రోల్ చేసి Personalize using shared data అనే ఆప్షన్​పై క్లిక్ చేయాలి.

అప్పుడు ఓపెన్ అయిన పేజీలో Maps అని ఉన్న టోగుల్​ను ఆఫ్ చేయండి.

ఆ తర్వాత మీరు Google మ్యాప్స్‌ని ఓపెన్ చేసి యాడ్స్ వస్తున్నాయో లేదో చెక్ చేసుకోవచ్చు.

బిజినెస్ ప్రమోట్ చేయడానికి నావిగేషన్ సమయంలో Google Maps అనేవి ప్రకటనలను చూపిస్తుంటాయి. ఇలా సెట్​ చేసుకోవడం ద్వారా మీకు సమీపంలోని వ్యాపారాలను, స్థలాలను చూపే యాడ్స్, సెర్చింగ్​లో స్థలాలను ఆటోమెటిక్​గా సూచించడం లాంటివి ఆఫ్ చేయబడవు అనే విషయం మీరు గుర్తుంచుకోవాలి.

Google ద్వారా యాడ్ పర్సనలైజేషన్ నిలిపివేయండిలా..

How to Disable Ad Personalization by Google : మీ సమాచారం ప్రాధాన్యతల ఆధారంగా Google ప్రకటనలను పర్సనలైజ్ చేస్తుంది. అయితే.. ఈ ప్రకటనలు మీకు ఇబ్బంది కలిగించేవిగా అనిపిస్తే.. మీరు యాడ్ పర్సనలైజేషన్ పూర్తిగా నిలిపివేయవచ్చు. దానిని మీ ఫోన్​లో ఎలా సెట్ చేసుకోవచ్చో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.